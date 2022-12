„K nehodám dochází poměrně často. Lidé pospíchají, jezdí rychle, předjíždí všude,“ myslí si Lukáš Podsedník, který místem často projíždí dál na Zubrnice, Lovečkovice a Úštěk. Komunikaci II/260 používají hodně právě nejen místní, slouží ale také jako spojka pro cesty do Úštěka a Litoměřic. „Jezdí tudy stále více nákladních aut, což může to být také jeden z důvodů. A rychlost,“ přidává se další šofér Milan Jílek.

Experti potvrzují, že jedním z důvodů může být opravdu nárůst nákladní dopravy, tedy zvýšený provoz na silnici druhé třídy. Upozorňují ale také na to, že řada bourajících místem často jezdí, jsou místní nebo tam projíždějí pravidelně. „Lidé pospíchají, jsou si jistí, podceňují situace. Spoléhají na to, že to tam znají, to ale není dobře,“ uvedl Jan Pechout. V úseku jsou dlouhé rovinky, stromy u silnice, lidé podceňují mírné zatáčky. „Hodně řidičů tam jezdí rychle. Kritické situace pak nemusí zvládnout,“ pokračoval.

Pozor, zpomal! Extrémně nehodové místo, mohla by už brzy hlásit navigace

Silnice patří Ústeckému kraji. Ten aktuálně nebude provádět na úseku žádné úpravy, například dopravního značení nebo komunikace, nejsou prý potřeba. Apeluje na řidiče, aby dodržovali předpisy a jezdili opatrněji. Do budoucna se ale místo přece jen promění. „Aktuálně se tam stavební úpravy nechystají. U nehod jde spíše o neukázněnost řidičů než o stav komunikace. Zároveň ale probíhají přípravy na velkou rekonstrukci, která by měla proběhnout v horizontu blízkých let. Bude při ní položen nový povrch, instalovány nové patníky, vodorovné značení a podobně, což vše samozřejmě zvýší i bezpečnost provozu,” informovala tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

„Obecně by pomohlo, kdyby řidiči byli opatrnější. Dělají se různá opatření, aby nehod bylo méně, ale nejvíce pomůže, když šoféři budou jezdit bezpečněji, budou dávat větší pozor. Říká se: Jak žiješ, tak řídíš. Řada lidí, bohužel, dohání čas v autě, dělají si z něj kancelář, volají, řeší různé věci okolo a nevěnují se dostatečně řízení. Řidiči prostě musí jezdit s rozumem, opatrně, předvídat. A nikdo by si neměl myslet, že je bezchybný šofér, koleduje si tím o průšvih,“ dodal dopravní expert Jan Pechout.