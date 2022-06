V porovnání s prvními pěti měsíci roku 2021 je to o 243 nehod více a o 14 lehce a 128 těžce zraněných více. V meziročním srovnání stoupla i škoda odhadnutá na místě bouraček, o necelých deset milionů korun na 236,5 milionu. Podle dopravního experta Jana Pechouta je ale obtížné porovnávat letošní data s výsledky nehodovosti uplynulých dvou let.

„Covidová epidemie v prvních měsících obou let výrazně ovlivnila intenzitu dopravy. Lidé často zůstávali na home office, zavřené byly obchody nebo restaurace. Navíc loni v březnu byla uzávěra okresů,“ vyjmenoval omezení z dřívějších let Pechout. V zatím posledním necovidovém roce 2019 zasahovali policisté v prvních pěti měsících u 4 606 nehod, o rok dříve jich bylo 4 374.

Policie ve svých statistikách sleduje také dny, kdy řidiči bourají nejčastěji. Poměrně překvapivě nevyjíždí nejvíce k nehodám o víkendu, tedy k takzvaným diskonehodám. Nejvíce rizikovým dnem od ledna do května bylo pondělí s 716 bouračkami následované čtvrtkem se 706 střety. V tento den umřelo také nejvíce lidí, čtvrteční srážky si vyžádaly sedm obětí, tedy téměř polovinu ze všech zemřelých na silnicích.

„Myslím, že se to změní a opět se vrátí do popředí diskonehody. Navíc o víkendech lidé jezdí na dovolené, případně se z nich vrací. To má také výrazný vliv na provoz a nehodovost,“ myslí si Pechout. Podle tohoto dopravního experta může v pondělním prvenství v počtu nehod hrát svou roli i možná povíkendová únava nebo cesta lidí do pracovních turnusů. A to nejen v rámci Česka, ale i ze zahraničí. Přes Ústecký kraj jezdí například poměrně hodně Poláků za prací nejen do Čech, ale i do sousedního Německa.

Co se týče příčiny nehod, dlouhodobě jsou velkým problémem řidiči, kteří se nevěnují řízení. Ti způsobili čtvrtinu všech karambolů. „Kromě telefonování bez handsfree sady je to velmi často ladění rádia nebo nastavování navigace za jízdy. U řidičů kamionů je pak problémem sledování notebooků nebo tabletů,“ přiblížil prohřešky Pechout.

Nevěnování se řízení také vede v tabulce tragických dopravních nehod, zemřelo při nich pět lidí. Tedy přibližně třetina. Právě na řidiče kamionů sledujících za jízdy třeba filmy se opakovaně zaměřila policie. Jejich chování monitorovala na dálnici D8 z projíždějícího autobusu, ze kterého je do kabiny nákladního auta na rozdíl od osobáku vidět.

Z policejních statistik také plyne, že nepříliš ojedinělé jsou nehody způsobené špatně zabrzděným autem, případně poruchou brzd zaparkovaných vozidel. Policie jich letos za prvních pět měsíců eviduje v Ústeckém kraji 68, což stačilo na desáté místo v tabulce příčin nehod.