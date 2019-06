S trochou nadsázky lze říci, že v severočeských revírech plavou tisíce živých diamantů. Až tak vzácní jsou totiž úhoři říční, nejpašovanější zvířata na světě. V Evropě se prodávají za 500 eur za kilogram, zatímco mafie v Asii cenu šroubuje až na 7 500 eur.

„Úhoř říční je evropská ryba, jejíž početnost za posledních zhruba třicet let poklesla o 90 %. To je způsobeno nejen horší prostupností řek, ale i nelegálním odchytem a obchodem,“ vysvětlila pro Deník mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Až do roku 2009 byl obchod s úhořem povolený, kvůli klesajícím stavům se ale ryba dostala do seznamu Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Z obavy o přežití druhu Evropská unie zpřísnila pravidla a s rybou se může na mezinárodní úrovni obchodovat jen na základě zvláštních povolení.

Začátkem června do revírů v Ústeckém a Libereckém kraji vysadili rybáři Českého rybářského svazu (ČRS) více než 50 tisíc kusů malých úhořů. „Jde o odkrmené úhoří monté v hodnotě půl milionu korun. V jednom kilu bylo 200 kusů malých úhořů o délce zhruba 20 centimetrů,“ vysvětlil mluvčí ČRS na severu Čech Jan Skalský. Letos vysadili rybáři o 120 kilogramů úhořů více než v minulém roce.

Na černém trhu je zájem jak o dospělé jedince, tak o mláďata. „V Asii je úhoř velmi oblíbený, s ekonomickým vzestupem Číny si tuto pochoutku může dovolit čím dál tím víc lidí, zároveň s tím roste i počet akvakultur, kde jsou úhoři dokrmováni do „jateční“ velikosti 500 gramů. V Asii se přirozeně vyskytuje úhoř japonský, jehož počty díky velkému tlaku tamního trhu rovněž zaznamenaly výrazný pokles. Vzhledem k tomu, že se úhoře nepodařilo dosud nikomu uměle odchovat, což je způsobeno jeho životním cyklem, pochází všichni jedinci z volné přírody,“ doplnila Nastoupilová.

Masakr v řece

Severočeští rybáři se prozatím s žádnými nájezdy překupníků na své revíry nesetkali. „Ryby jsme vypustili především do vodních nádrží, kde nedochází k tak obrovským ztrátám jako v řekách. Tam jsou úhoři mnohdy masakrováni malými vodními elektrárnami, kam jdou s hlavním proudem a s ohledem na stavbu těla pro ně ve většině případů nejsou dostatečnou zábranou ani česle,“ zmínil Skalský.

S pytláky se prý vyrovnávají jako u jiných druhů ryb. „Obvyklé jsou třeba noční kontroly, kdy se kontroluje i dodržování povolené doby lovu. V některých městech funguje spolupráce s městskou policií, která chodí s rybářskou stráží. Probíhá také spolupráce s říční policií a kontroly ze člunů,“ dodal Skalský.

Rybáři připomínají problematiku úhynu úhoře i v souvislosti s avizovanou výstavbou jezu v Děčíně. „Dospělý úhoř migrující k moři kvůli zajištění reprodukce trpí nejvíce ze všech druhů ryb. Na vině jsou turbíny malých vodních elektráren, stavba těla uzpůsobená ke specifickému způsobu migrace a také síla migračního pudu. S každou další vodní elektrárnou se dopad na tento významný živočišný druh zvyšuje, proto nelze než vnímat silně negativně další potenciální zdroj ztrát této nesmírně cenné generace úhoře,“ uvedl technik pro vodní hospodářství Severočeského územního svazu ČRS Miloš Marek.

Úbytek úhořů způsobuje i krevnatka úhoří, hlístice parazitující v plynovém měchýři úhoře. „Poprvé se objevila v 80. letech v Německu. Sama o sobě úhoře nezabije, ale pokud se v plynovém měchýři nahromadí ve větším počtu, způsobí tím snížení koncentrace kyslíku v tomto orgánu, čehož důsledkem je zvýšená náchylnost úhoře ke stresovým podmínkám. Pokud je pak takový oslabený jedinec vystaven bakteriální infekci či nižší koncentraci kyslíku ve vodě, na rozdíl od zdravého jedince spíš uhyne,“ připomněla Nastoupilová.

Pašeráci v ráži

Začátkem letošního roku ČIŽP a Celní správa zachytily osoby malajské národnosti se třemi kufry na vývozu z ČR (let do Vietnamu), v každém kufru bylo 12 pytlíků s 0,5 kg úhořího monté celkem tedy 18 kg monté, které inspekce na místě zabavila.

Pašování úhořů do Vietnamu. Foto: Celní správa

„Druhý kurýr byl chycen ve Francii s obdobnou zásilkou. Metoda pašování byla totožná s metodami popsanými jinými členskými státy, především pak Španělskem, které jako jedna ze zdrojových zemí už několik let odhaluje nelegální vývozy úhořů,“ řekla Nastoupilová. Jde o mezinárodní skupinu působící ve více státech, která neustále hledá nové trasy, jak úhoře z Evropy vyvézt. Z toho důvodu se zřejmě překupníci pokusili využít i ruzyňské letiště.

Právě Španělsko se kvůli pašeráctví zmiňuje nejvíce, hlavně v souvislosti s obří razií, která tady roce 2016 proběhla. Vyšetřovatelé Europolu tehdy zabavili úhoře za víc než šest milionů eur. „Když investujete jedno euro do úhořů a jedno euro do kokainu, zjistíte, že úhoři jsou výdělečnější než kokain,“ uvedl tehdy vedoucí zásahu Jean Luis García.