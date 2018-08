Největší horko je v Ústeckém kraji. Třicítku nejčastěji naměřily Doksany

Ústecký kraj - Nejvíce tropických dnů s teplotami nad 30 stupňů Celsia letos zatím zaznamenaly Doksany na Litoměřicku. Do konce července jich tam bylo 31.

Na druhém místě je Brno-Žabovřesky, kde obdobně horkých dnů bylo 26. Ve stanicích Česká Lípa a Ústí nad Labem - Vaňov překročily teploty tropickou třicítku ve stejném období shodně třiadvacetkrát. Vyplývá to ze sdělení pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Velmi vysoké teploty sužují Českou republiku zejména v posledních dnech, ve středu maximální teploty dokonce překročily na několika stanicích 37 stupňů Celsia.

První tropické dny byly letos ale už 3. května, kdy více než 30 stupňů ukazovaly teploměry na čtyřech stanicích na severní Moravě a ve Slezsku. Celkově se pak květen stal nejteplejším od roku 1961, kdy začali meteorologové sledovat měsíční průměrné teploty na českém území.

Co do počtu květnových tropických dnů byly rekordmanem opět Doksany, kde jich v tento měsíc bylo pět. Také o měsíc později bylo nejvíce dnů s tropickou třicítkou v Doksanech, a to jedenáct. V červenci prvenství získaly s šestnácti tropickými dny brněnské Žabovřesky.

Průměrný počet tropických dnů, který je vypočítán ze všech klimatologických stanic ČHMÚ včetně těch horských, podle meteorologů letos v České republice zatím dosahuje 7,2 dne.

Nejvyšší průměrný roční počet tropických dnů za uplynulých 57 let má rok 2015, kdy činí 25,7 dne. Přes dvacet dnů se dostal i v letech 1994 a 2003. Naopak nejnižší průměrný roční počet dnů s teplotami přes třicet stupňů je z let 1978 a 1977, kdy činil 0,7, respektive 0,9 dne.

Údaje za letošní rok se ale změní, současné tropické teploty totiž podle předpovědi přetrvají minimálně do konce týdne. Na začátku nového týdne se předpokládá krátkodobé zmírnění veder, v pondělí mají teplotní maxima dosahovat 28 až 32 stupňů.