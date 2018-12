Nejzelenější, nejkošatější, nejlevnější. Začíná honba za stromečky

Ústecký kraj /ANKETA/ - Lesy ČR dají vánoční stromky dětem z domovů a azylových zařízení. Žádosti přijímají do 7. prosince.

Prodej vánočních stromků. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Shon a stres s nákupem vánočních dárků může korunovat i honba za vánočním stromkem. Nejsou levné, jsou na jedno použití a jejich výběr a nákup si proto rodiny rozmýšlejí pečlivě dopředu. Opakem jsou zařízení pro opuštěné děti či azylové domy, jejichž rozpočet na nákup stromku nestačí. Těm tradičně pomáhají Lesy ČR, které je věnují dětem zdarma.

Pokud lidé pořizují stromek, nejčastěji se rozhodují, zda si koupí živý či umělý. Důležitá je i jeho velikost a také práce, kterou je nutné vynaložit na jeho zdobení.

„V poslední době pozorujeme trend zvýšeného zájmu o malé, už nazdobené umělé stromečky, které lidé využívají k dekoraci svých domácností či jako náhradu za klasický velký stromek,“ popisuje mluvčí společnosti Ahold Barbora Vanko. Trendem posledních let, který získává stále na oblibě, jsou podle Vanko i stromky v kontejnerech. „Zákazníci je po konci zimního období mohou zasadit do zahrádky,“ vysvětluje mluvčí.

Výměnu velkého stromku za malý letos plánuje i Josef Maryška z Litvínova. „Pořídili jsme si psa a loni to byla katastrofa. Očesával jedlé ozdoby, chodil na perník a taková ta čokoládová kolečka s barevnou posypkou. Takže si tláskal žaludek a zvracel,“ popisuje vánoční trable Maryška. „Takže jsme se rozhodli, že si dáme menší na stůl. Ale rozhodně bude živý, umělotiny nám přes práh nesmějí,“ usmívá se.

Na umělý stromek ale nedá dopustit Martina Prokopová z Chomutova. Ráda oželí vůni lesa za to, že nemusí denně vysávat koberec. „Dělá to nepořádek, jsou starosti s prořezávkou. Navíc mi je těch stromků líto, já se na ty plné kontejnery po Vánocích nemůžu ani podívat. A je to navíc i pěkně drahé,“ dodává Chomutovanka.

Stromků bude i přes sucho dost

Na zelenáče je potřeba připravit si několik stovek korun. Kavkazskou jedli pořídíte dle sdělení Asociace pěstitelů vánočních stromků od 550 do 900 korun, o něco levnější je stříbrný smrk od 400 do 600 korun. Nejméně peněženku zatíží nákup borovice, která stojí 300 až 500 korun.

„Kvalitu produkce může letos ovlivnit katastrofální sucho, které zasáhlo celou Evropu. I přesto bude v letošním roce na předvánočním trhu dostatečná nabídka českých vánočních stromků všech druhů,“ sdělila ve svém prohlášení asociace.

Pro azylové domy, Klokánky nebo domovy pro opuštěné děti, které těžce shánějí finance na samotný provoz, je vlastní stromek luxus. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách v Kovářské už proto druhým rokem využívá nabídky Lesů ČR, které podobným institucím stromky rozdávají zdarma.

„Sami bychom si ho pořídit asi nemohli. Loni jsme dostali tři, které zdobily dětské herny. Tři bychom chtěli i letos,“ říká ředitelka zařízení Petra Manasová.

Stromky letos míří v Ústeckém kraji do téměř padesáti zařízení. „Tradičně o ně bývá největší zájem právě v Ústeckém a pak v Moravskoslezském kraji. Každé zařízení může žádat až o pět stromků,“ vysvětluje koordinátorka projektu Vánoční stromky dětem Ladislava Řehounková.

„Některým zařízením se ale snažíme vyhovět a někdy stromků přivezeme více. Třeba když mají osm bytů, aby v každém měli děti svůj vlastní stromeček,“ doplňuje Řehounková. Lesy přijímají letos žádosti o stromeček do 7. prosince, v nabídce je smrk ztepilý i borovička.