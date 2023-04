Koupání nahoře bez? U nás žádný problém, vzkazují ženám bazény v kraji



Redakce Ústeckého deníku navštívila hlavní poštu během dopoledne, kdy lze předpokládat, že sem budou jezdit senioři nebo třeba maminky na mateřské. U zařízení pro vydávání pořadových čísel si figurant, čerstvý padesátník, přesně tři minuty po půl jedenácté vyzvedl lísteček s číslem „18“ na přepážku pro podávání a výdej listovních zásilek. Ačkoli zde bylo skutečně plno, otevřena byla větší část přepážek. Na řadu přišel v 10.39 hodin. Úřednici pak sdělil, že mu z Neštěmic brzy přesunou služby sem a jaké má možnosti k urychlení odbavení.

Ústí hledá projektanta pro nový územní plán. Jeho zpracování má být revoluční

„Nelze říci, kdy tu bude plno. To je skutečně velmi proměnlivé. Záleží na dnu, denní době, dokonce měsíci. Hodně to ovlivňuje vyplácení dávek. Opravdu vám nepovím, kdy přijít, protože to takhle nelze říci. Ale na všechno, kompletně na všechny služby, se můžete objednat přes internet, na přesný čas a je to zdarma a hodně to urychlí návštěvu na pobočce,“ ochotně a s úsměvem vysvětlila mladá žena za přepážkou.

Řešení? Dosílka



Naproti tomu pobočka v Krčínově ulici vedle krásnobřezenského Corsa měla dopoledne prázdno, své záležitosti tu vyřizovala pouze jedna klientka. Figurant si vzal číslo, tentokrát na přepážku pro peněžní služby. Na řadu přišel okamžitě a i tady se ptal na radu, co má dělat a jaké jsou možnosti, aby si mohl veškerou poštu vyzvedávat právě zde. Černovlasá mladá úřednice mu vysvětlila, že kdyby si nechal založit poštovní schránku nebo „poste restante“, musel by to zaplatit. „Jednodušší bude si zařídit dosílku. Podáte si žádost, aby vám veškerou poštu posílali k nám. Balíky, peníze i doporučené zásilky nebo obyčejná psaní. Návštěvu si také můžete smluvit přes internet. Obě služby jsou zdarma,“ vysvětlila s chápavým úsměvem a stejně ochotně, jako její kolegyně na hlavní poště v centru města.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce

Hned poté mu vydala formulář Žádost / Opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek v místě určeném v poštovní adrese. „To si vyplníte a přinesete sem k nám s občanským průkazem, my si ověříme vaši totožnost a hotovo,“ informovala poštovní úřednice.

Ve formuláři je několik variant služby, zájemce si zaškrtne tu, která mu vyhovuje. V tomto případě tu první: všechny poštovní zásilky, poukázané peněžní částky a doklady SIPO. V odstavci 1. pak vyplní písmeno h) změna ukládací pošty. Sem napíše pobočku 7 a její PSČ 400 07, nebo jinou, pokud se mu to hodí lépe.

Sladkou, nebo slanou? Ústecká porodnice nově nabízí možnost výběru snídaně

Oslovení klienti pošty se shodli na tom, že hlavní pošta bývá plná. Další, že v určitý čas bývá přetížená i ta v Krásném Březně. „Ale tu možnost si zásilky posílat tam, kam chci, využiji. Vůbec jsem o tom nevěděl. Netušil jsem, že něco takového existuje. Internetové objednání jako k doktorce na naši polikliniku mě taky nenapadlo. Jsem asi už stará bába,“ zasmála se seniorka z Krásného Března Jaroslava Nováčková. „Aspoň nebudu muset stát ve frontě, řeknu synovi, aby to zařídil,“ dodala.