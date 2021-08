Státníka zajímá výstava ústeckého muzea Hřbitov na ulici, sestavené z náhrobních kamenů sudetských Němců, které ústečtí a zubrničtí muzejníci zachránili před likvidací na skládce.

Zároveň prý se zajímá o připravovanou stálou výstavu Collegia Bohemica Naši Němci, mapující stopy českých Němců od středověku po moderní dobu.

Pokud by prezident skutečně Ústí nad Labem navštívil, učinil by tak příští týden, během státní návštěvy České republiky. Zda skutečně Ústí nad Labem navštíví, by mělo být jasné během pátku 20. srpna, kdy program návštěvy oznámí česká a německá prezidentská kancelář.