Jak vysvětlila hlavní sestra Markéta Svobodová z Krajské zdravotní, zastřešující nemocnice zřizované Ústeckým krajem, na očkovacím místě proti nemoci covid-19 v OC Forum od 27. června, kdy zahájilo provoz, do 10. srpna získalo očkování 2268 lidí, což je v průměru 151 na den. „V očkovacím centru v Hoření ulici vakcinaci podstoupilo od 3. května do 10. srpna celkem 82 666 osob, denní průměr je zde 827 očkovaných,“ uvedla.

Lidé se většinou ve Foru nechají očkovat, protože si nepřejí zbytečně čekat, nebo najít své jméno na nějakém oficiálním seznamu. Jako třeba Ústečan Jaroslav Havlíček. „Nejsem na to zvědavý. Nějakých lustrování a podobných odškrtávání kolonek v seznamech mám za celý život plné zuby, já to zažil ještě za komunistů. Mám rád svůj klid,“ poznamenal.

S covid-19 pak v nemocnicích Krajské zdravotní leží podle primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavla Dlouhého sedm, z nich pak tři na jednotce intenzivní péče. „Pacienti k hospitalizaci s covid-19 pomalu přibývají, počet nemocných plíživě stoupá. Je třeba se obávat nástupu podzimní vlny, protože v České republice je přes půl milionu lidí ve věku nad 60 let, kteří nejsou chráněni a jsou ohroženy těžkým průběhem této nemoci, hospitalizací a smrtí,“ varoval.

Podle ředitelky krajské hygienické stanice Lenky Šimůnkové prozatím nikde není žádné ohnisko s hromadným výskytem koronaviru. Pouze na Litoměřicku hygienici šetří dva rodinné výskyty. „Vypadá to dobře, máme poměrně nízké počty, sem tam si to někdo přiveze ze zahraniční dovolené v Evropě, například v Itálii a Španělsku. Potom se to šíří v rodinách, případně v pracovních kolektivech. Aktuálně máme jeden pracovní tým na Chomutovsku,“ uvedla.

Podobně ani krajská metropole podle náměstka primátora Tomáše Vlacha neeviduje nikoho s nemocí ve svých domovech pro seniory. „Nemáme nikoho pozitivního, ředitelé jsou v pravidelném kontaktu s hygieniky a situaci konzultují. My jinak připravujeme kampaň zaměřenou na očkování, a to nejen proti covid-19, ale i proti chřipce a pneumokokové infekci,“ přiblížil.

Například v domově ve Velkém Březně žádná opatření dodnes nepřestala platit. Všechna dodržují. „Z klientů máme naočkováno kolem 95 procent. Nejsou jen ti s těžkou diagnózou, například už mají slabé srdce a podobně, prostě by to bylo ze zdravotních důvodů riskantní. Co se zaměstnanců týká, očkovaná je nadpoloviční většina. Výskyt nemoci nemáme žádný, ale zůstáváme ve střehu, je to naše povinnost,“ dodal ředitel domova Tomáš Kříž.