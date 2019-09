V pátek 13. a v sobotu 14. září se koná na Kostelním náměstí u OC Forum v Ústí vinný jarmark. Oblíbená záříjová slavnost se letos nese v charitativním duchu. Lidé si mohou zakoupit víno či burčák ve vybrané plastové nebo skleněné skleničce. „Plastová sklenička se bude prodávat za 20 korun, skleněná pak za 50 korun. Část z těchto peněz půjde na pomoc nemocnému 17letému Járovi,“ oznámila Kateřina Kejřová ze společnosti Cushman & Wakefield.

Mladý Jaroslav, který navštěvuje Základní školu speciální Pod Parkem, má zdravotní problémy od narození. „V sedmi dnech života měl první epileptický záchvat, v půl roce mu byla diagnostikovaná epilepsie. Prognóza byla taková, že nebude chodit ani mluvit. Po mém velkém naléhání a dalších vyšetřeních absolvoval magnetickou rezonanci, která odhalila, že se narodil s vývojovou vadou mozku, téměř neovládá pravou ruku a nohu,“ popsala jeho maminka Ilona.

Rodiče se s tím nesmířili a začali usilovně a soustavně pracovat na tom, aby jeho handicap co nejvíce zmírnili. Dřina a sebeobětování se vyplatily, naučili ho mluvit i chodit. „Když jsme s ním přijeli do Prahy na neurologii, tak nám lékaři říkali, že se stal zázrak, že náš syn chodí a mluví. Vše, co jsme se synem dokázali a udělali, bylo za naše peníze. Nikdy nám nikdo kromě rodiny nepomohl,“ dodala s povzdechem.

Jaroslavovi, který příští rok oslaví osmnácté narozeniny, prospívají pobyty v lázních. „Dětem proplácí pojišťovna lázně jednou, maximálně dvakrát ročně. Až mu bude 18, tak už méně, například jednou za dva roky. A je jedno, jak velký handicap má,“ poukázala maminka na další problém. „Je to tříleté dítě ve velkém těle, sám tam být nemůže a mně nikdo pobyt v lázních nezaplatí. Musíme na to ušetřit z rodinného rozpočtu,“ dodala.

Lázně pomáhají

Její syn by podle ní měl být na ozdravném pobytu v ideálním případě alespoň dvakrát ročně. „Pokud je v lázních pět týdnů a pak s ním pracujeme i doma, ovšem méně intenzivně, trvají účinky zhruba pět měsíců. Pak by bylo dobré, aby jel do lázní znovu. Věnují se mu tam specializovaní pracovníci,“ podotkla Ilona.

Rodiče vybrané peníze z vinného jarmarku využijí na nákup zdravotních pomůcek pro svého syna. „V současné době Jarda nejvíce potřebuje nové speciální boty. Ty stojí až dvanáct tisíc korun. Pojišťovna přispěje třemi, čtyři tisíci, což je hodně, ale větší část musíme doplatit. Navíc, jedny boty má do školy, druhé domů a další potřebuje na ven. Není to levná záležitost,“ odkryla maminka finanční stránku věci.

Pomalu, ale jistě se blíží Vánoce a Jaroslav si jako všechny ostatní děti přeje dárky, které by rád našel pod stromečkem. „Přál by si Xbox, ale vzhledem k tomu, že neovládá pravou ruku, většinu her by na něm hrát nemohl. Takže se mu to snažím rozmluvit. Rádi bychom mu koupili notebook a hru, které bude moci ovládat pouze myší. Jenže nekupte mu věc, po které touží. Snažíme se, aby i přes veškerý svůj kombinovaný handicap měl pěkné dětství. Milujeme ho,“ uzavřela Ilona.