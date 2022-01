Pro veřejnost bude otevřeno každý všední den od 7.30 do 19.00 hodin. „Prodloužením otevírací doby vycházíme vstříc zákazníkům, kteří se dříve do lékárny nedostanou, i těm, kteří odcházejí například z ambulancí v ústecké Masarykově nemocnici až v odpoledních hodinách a pro léky tak doposud museli jezdit do lékáren mimo Krajskou zdravotní,“ uvedla hlavní farmaceutka Krajské zdravotní Olga Mučicová.