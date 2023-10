Podle mluvčí Jany Mrákotové z Krajské zdravotní, která zastřešuje Ústeckým krajem zřizované nemocnice, přesahuje roční dotace od Ústeckého kraje na provoz záchytky 21 miliónů korun. „Pobyt zaplatilo 21 procent klientů, platby od dlužníků vymáháme soudní cestou. Co se počtu hospitalizací týká, jen za rok 2022 tu bylo hospitalizováno 1239 klientů, z toho 62 bylo ošetřeno ambulantně. „Od ledna do srpna tohoto roku jsme zde hospitalizovali 1028 klientů, z toho 41 bylo ošetřeno ambulantně. Počet hospitalizovaných má stále vzrůstající tendenci. Klienti se dokonce na záchytnou stanici opakovaně vracejí. Máme rekordmana, který zde ležel dokonce již 62krát,“ poznamenala Mrákotová. „S narůstající agresivitou se setkáváme každý den. Považujeme to za zrcadlo dnešní společnosti,“ povzdechla si.

Jak vysvětlil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, strážníci městské policie se v Ústí nad Labem poslední dobou také potýkají s nárůstem agresivity, nejen mezi lidmi na ulici. „Postupně se to přenáší i na různá veřejná místa, kromě často zmiňované nemocnice i na různé úřady. Agresivní jedinci neztrpčují práci jen lékařům a sestrám na pohotovosti, čímž komplikují léčení skutečně nemocných pacientů, ale i například úřednicím magistrátu,“ poznamenal Novotný.

Podobně hovořila i ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. „Agresivita narůstá, obzvlášť ve spojení s alkoholem. Spolupracujeme s Krajskou zdravotní dlouhodobě, hlídky PČR asistují při převozech nebezpečných pachatelů, záchranné službě při převozech podnapilých a agresivních pacientů, nebo zasahujeme při incidentech na Emergency," přiblížila.

„Na úřadě jsme ovšem schopni zasáhnout docela rychle, jelikož to není daleko od našich hlídek. V nemocnici by měla agresora částečně eliminovat tamější ostraha, jenže ta není na podobné situace vyškolena, ani dostatečně vycvičena. Proto její příslušníky cvičí v rámci spolupráce obou policií s Masarykovou nemocnicí specialisté na boj zblízka základům sebeobrany a zvládání konfliktních situací. Tento týden už popáté školitelé se zaměstnanci ostrahy postupně ladili některé detaily výcviku,“ dodal Novotný.

Na školeních se podílí i personál ústecké Emergency. „Jsme vysloveně rádi za jakoukoli aktivitu, která zvyšuje bezpečnost našeho personálu. Na školeních se aktivně podílíme, aby byla smysluplně zaměřena na konkrétní potřeby a situace,“ líčila zdejší primářka Jana Bednářová. Ta také nedávno v rozhovoru pro Ústecký deník upozornila, že opilci a narkomani sice dovedou být někdy velmi agresivní a jejich výrazy se ani nedají reprodukovat, ale že jindy jsou agresivní i pacienti, od kterých bychom to ani nečekali. „Vypadají jako normální pracující lidé, a přitom si tady na nás vybíjejí frustraci,“ dodala.

