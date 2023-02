Nepořádek v ulicích a údajné neplnění smlouvy na úklid města ze strany společnosti AVE Ústí nad Labem. To kritizuje největší opoziční hnutí v ústeckém zastupitelstvu. Zastupitelé PRO! Ústí proto požadují nové výběrové řízení na firmu, která by v Ústí uklízela, hospodařila s odpady, měla by na starosti dopravní značení nebo údržbu chodníků a silnic. Zároveň požaduje odvolání Igora Babíka z pozice jednatele a také celé dozorčí rady firmy AVE Ústí nad Labem. Opoziční zastupitelé by zároveň rádi prodali městský desetiprocentní podíl ve společnosti. Dokonce kvůli tomu svolali na minulý pátek mimořádné zasedání zastupitelstva, jenže to skončilo dřív, než začalo, jelikož opozice nesehnala dost hlasů k odhlasování programu jednání.