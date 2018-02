NEPŘEHLÉDNĚTE! Předškoláci z MŠ Petrovice v Ústeckém deníku

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu(27 000 Kč)

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) Řidič. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Tisá 459, Ústí nad Labem., Požadujeme: vyučení, ŘP C, vozidlo do 7,5t ,CZ-D, profesní průkaz, digitální karta (náklady na pořízení uhradím)., Nabízíme. mzdu 27 000 - 32 000,- Kč, náklady na digitální kartu zaměstnavatel uhradí, parkování v Ústí n.L, od PO do PÁ ,SO + NE volné., Telefonicky si sjednat osobní schůzku.. Pracoviště: Milan král, 403 36 Tisá. Informace: Milan Král, +420 603 522 742.