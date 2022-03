Popište nám vaše společné akce.

Tereza: Oba jsme rádi ve volné přírodě. Společných sportovních akcí bylo víc, začalo to v roce 2013. To jsme se zúčastnili mistrovství České republiky družstev horských kol ve Vestci u Liberce. V týmu byli tři kluci a já. Byl to závod na 24 hodin a my jsme málem vyhráli. Dojeli jsme celkově druzí. Potom přišly děti a Vladan začal plánovat rodinné dovolené pod otevřeným nebem.

Jaká byla ta první?

Vladan: V roce 2019 jsme šli pěšky ze Hřenska na Sněžku. Z nejnižšího místa u nás na nejvyšší. Bylo to v červnu, počasí nám přálo, spali jsme výhradně venku. Jedna dcera byla ve vozíku, druhou nesla Terka v nosítku. Do Hřenska nás odvezl autem otec Terky, v osm ráno jsme vyrazili. Holkám se to líbilo, ale závěr byl dost drsný. Na Sněžce jsme se vyfotili a pokračovali deset kilometrů dál na Špindlerovu boudu, kde na nás čekalo auto. Celkem 205 km, 8 dnů, převýšení 4867 m.

Nic neřešit, jen nasednout a jet. Cyklopůjčovny frčí, lákají stále více lidí

Poslední společná akce prý byla na kolech. Kam jste jeli?

Tereza: V loňském roce vymyslel manžel akce napříč republikou. Z nejvýchodnějšího místa na západ. Vlakem na hranice, potom po turistické značce do Bukovce, kde byl start. Měli jsme nová kola, expediční vozík vážil přes 60 kilo, holky byly v sedačkách. První den pouze 65 km, potom jak to vyšlo. Trasa byla postavena na 14 dnů, my jsme to zvládli za 12. Spali jsme většinou pod širákem, v červnu bylo teplo, jen párkrát nás déšť zahnal do penzionu, nebo nám pomohli místní lidé. Kousek od Aše na nás čekala dodávka s kamarády. Celkem 879 km, 12 dnů v terénu, převýšení 10 628 metrů.

Vyprávíte to jako procházku, byla nějaká krize?

Vladan: Samozřejmě. Jednou nás hrozné vedro zahnalo mimo trasu na koupaliště, potom jsem měl pád na lesní cestě. Dora (5) měla pořádnou bouli na čele, ledovali jsme. Ještě doma měla modřinu. Já byl trochu odřený.

Určitě máte hodně fotek, jak jste je použily?

Tereza: Po zkušenostech z výpravy na Sněžku jsem si vedla deník, večer jsem fotky s popisem dávala na facebook. Kamarádka nám z dokumentace udělala fotoknihu.

Mějte kuráž, učí studenti ústecké vysoké školy kluky a holky ze základek

Jaký je plán na letošní rok?

Vladan: Dáme si odpočinek, rodíme. Manželka ještě 5. února běžela na Miladě 12 km, já hlídal dcery. Byla v sedmém měsíci, ale v sázce byla bedna (smích). V seriálu Milada Tour 2021 obsadila celkové druhé místo hned za neporazitelnou Jarmilou Sobeckou.

To snad není možné. Je to pravda?

Tereza: Je. V loňském roce jsem běžela na Miladě půlmaraton. Potom jsem jela padesátku na kole, v odloženém závodě Winter Milada Run jsem byla hodnocena na 57. místě. Celkově to bylo stříbro. Na těhulku docela dobrý, ne? Jsem ráda, že holkám se naše výlety líbí, sport mi dal manžela a spoustu přátel. Cizí lidé nám na cestě pomáhali, fandili, radili. To je přeci úžasný poznatek. Termín porodu vám neprozradím, ale na Ústecký půlmaraton bych se ráda podívala. Samozřejmě se startovním číslem na těle.