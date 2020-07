Čtyři asistenty dopravy na hlídání platných jízdenek v MHD. Ty chce zaměstnat městský obvod Neštěmice. Opatření má zamezit jízdě načerno už na zastávkách. Město Ústí nad Labem přitom slíbilo, že se bude podílet na jejich financování.

Není divu. Černí pasažéři totiž dohromady dluží dopravnímu podniku na pokutách přes 105,5 milionu korun. I proto bude ústecký dopravce s městským obvodem na projektu spolupracovat.

Zástupci Neštěmic se podle zdejší starostky Yvety Tomkové sejdou s dopravním podnikem po dovolených. Společně připraví podmínky pro výběrové řízení. „Práce asistentů musí vycházet z přepravních podmínek a ze zákona. Počítáme se čtyřmi lidmi, kteří nevpustí do vozu nikoho bez platné jízdenky nebo kdo nezaplatí kartou u řidiče. Zároveň preferuji na problematických linkách nástup pouze u řidiče,“ řekla.

Dopravní podnik už má s tímto druhem prevence zkušenosti. V dubnu a květnu loňského roku totiž zorganizoval šest akcí „preventistů“ na lince 57 v úseku mezi Opletalovou ulicí a Mojžířem. Jejich úkolem bylo na zastávkách s nejvyšším výskytem černých pasažérů právě ono zamezení nástupu do busů těm, kdo nechtěli zaplatit jízdné.

I to byl jeden z faktorů, kromě například zavedení nového elektronického odbavovacího systému, proč loni revizoři v ústecké MHD uložili 25,2 tisíce pokut za jízdu načerno, což je o necelé 2,5 tisíce méně než v předchozím roce 2018.

Stejně tak na tržbách ze všech zaplacených pohledávek získal loni dopravní podnik přes 2,5 milionu korun, což je opět o 233 tisíc více oproti roku 2018. Především v exekuci se podařilo vymoci o 588 tisíc korun více oproti roku 2018.

Loni dopravní podnik uspořádal celkem 18 pravidelných kontrolních akcí s republikovou policií a 39 s policií městskou. „Jezdíme s revizory především kvůli bezpečnosti všech v autobusech a trolejbusech, jelikož někteří černí pasažéři bývají agresivní. Musíme zamezit napadením a zraněním,“ upřesnil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Kromě pravidelných kontrol loni dopravní podnik provedl dalších padesát zaměřených na první ranní a poslední večerní spoje z konečných zastávek. „Na těch je sice zavedený nástup předními dveřmi, ale řidič nebyl schopen jízdenky zkontrolovat,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Preventisté, respektive asistenti dopravy, by tedy měli významně pomoci jízdy načerno omezit. Ústecký primátor Petr Nedvědický předpokládá, že asistenti dopravy budou pracovat na půl úvazku v přepravních špičkách. Ústí nad Labem s nimi bude určitě počítat v dotaci pro městské obvody na příští rok. „Případně může obvod požádat o příspěvek už na letošní rok. To by neměl být problém. S nějakou tou rezervou by to bylo navýšení počtu jakoby o dva a půl fyzického zaměstnance,“ dodal.