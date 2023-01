162, 154 km/h a další a další „závodníci” se denně prohánějí Opletalovou ulicí v Ústí nad Labem. Řada šoférů na rovném úseku silnice I/62 ve městě jezdí velmi rychle. Při kontrolním měření, které nechala na hlavním tahu z krajské metropole na Děčín provést neštěmická radnice, jela podle předpisů jen desetina řidičů. Policie na úseku často měří, ani to ale šoféry nezpomaluje. Podle odborníků by na místě pomohl stálý radar. Jeho instalace se ale zatím nepřipravuje, vedení Neštěmic by to rádo změnilo, chce opět iniciovat jednání.

Táhlá rovinka na tahu z Ústí do Děčína na okraji města k rychlejší jízdě svádí řadu řidičů. Rychlost na I/62 je tam snížena na 70 km/h, na nejproblematičtějším úseku v části Opletalovy ulice, kde je také přechod pro chodce, je omezena na 50 km/h.

„Nechali jsme loni udělat kontrolní měření v Opletalově ulici. Výsledky ukázaly, že 90 % řidičů tam jelo rychleji než 55 km/h, tedy překračovali rychlost. Více než 70 km/h tam jelo přes polovinu lidí. Je to opravdu hodně a je to letitý problém,“ představila výsledky desetidenního měření starostka Neštěmic Yveta Tomková. „Rekordman tam jel 162 km/h, na padesátce. Další jel 154 km/h,“ vypočítala největší překročení starostka. „Rádi bychom tam dopravu zklidnili, ale radnice na to prostě nemá nástroje. Nemáme jak,“ zalitovala Tomková.

Rizikové místo

Problém místní trápí. „Jezdí se tam fakt rychle. Zpomalí tam málokdo. Přitom je to ve městě. Určitě by se s tím mělo něco dělat,“ upozornila Eva Kučerová, která v Neštěmicích bydlí.

Že je úsek problémový, potvrzuje také policie. „I z našeho pohledu je tento úsek v ulici Opletalova hodnocen jako rizikovější. Nejen, že tam řidiči překračují povolenou rychlost, ale na tamním přechodu pro chodce evidujeme i dopravní nehody,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Jako jedno z řešení navrhují lidé časté měření rychlosti policií v tomto úseku. Strážci zákona se ale na tuto lokalitu už nyní výrazně zaměřují a s radarem jsou tam k vidění poměrně často. To potvrzuje i starostka. Ani to ale šoféry nezpomaluje. Část veřejnosti si proto přeje, aby byl dohled policie ještě častější. „Policie tam měří, ale myslím, že by mohla více, častěji. Určitě by to pomohlo,“ podotkla Kučerová.

Kapacity policie jsou ale omezené, strážci zákona ujišťují, že se lokalitě budou dál věnovat. „Dlouhodobě místo sledujeme a v nepravidelných intervalech intenzivně dohlížíme na bezpečnost silničního provozu,“ dodala policejní mluvčí.

Radar? V nedohlednu

Mezi veřejností se objevují také návrhy na zpomalovací prahy nebo zpomalovací semafory. Tyto opatření ale nelze na silnicích I. třídy, které jsou velmi frekventované a musí tam být udržována plynulost provozu, instalovat. Nedovolují to normy. „Řešením, které by mohlo pomoci, by mohl být radar. Buď informativní, který alespoň řidiče upozorní, nebo i ten, co opravdu měří. V úsecích, kde se měří, si řidiči dávají pozor,“ navrhl dopravní expert Jan Pechout. „Radar by pomoci mohl, přivítali bychom to,“ souhlasila starostka Tomková.

Jenže cesta k radaru, alespoň informativnímu, není v tomto případě úplně jednoduchá. Vyřešit by se také muselo, kdo by ho financoval. Silnice totiž není města, magistrát proto takové opatření v lokalitě nepřipravuje, sám ho tam umístit nemůže. Jednání nevyvolal, měl by to prý udělat majitel. Nechystá ho ale zatím ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je správcem komunikace.

Neštěmice se ale se současným stavem nechtějí smířit, chtějí znovu na problém ukázat. „Už jsme na to v minulosti upozorňovali. Ale pokusíme se iniciovat další jednání, také s ŘSD, zda by tam radar, alespoň ten informativní, nešlo dát. Je to tam opravdu nebezpečné, jezdí se tam hodně rychle,“ uvedla starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Neštěmice trápí i několik dalších míst, kde šoféři výrazně překračují povolenou rychlost. „Například v ulici Sibiřská. Nebo Hlavní, tam rychle jezdí také hodně lidí, někteří i stovkou,“ dodala starostka.