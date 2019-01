Neštěmice - Provoz přívozu mezi Neštěmicemi a Svádovem pokračuje i přes současné chladné počasí.

PŘÍVOZ PŘES LABE mezi Neštěmicemi a Svádovem zajišťuje Josef Třešňák s novou lodí, kde je více místa pro cyklisty. | Foto: Deník/Karel Rouč

„Každé ráno vše zkontrolujeme, nastartujeme motor a jsme připraveni vyjet. Bylo pět pod nulou a motor v pohodě naskočil," pochvaloval si provozovatel přívozu Josef Třešňák.

Přívoz od zahájení sezony v dubnu svezl oběma směry více než devět tisíc lidí.

JEZDÍ PŘÍVOZEM NA NÁKUPY

„Některé dny jsou slabší, jindy je to lepší," poznamenal převozník Milan Kůs. V úterý dopoledne se s ním svezli tři lidé. „Ono se to rozběhne kolem poledne, pak až jdou lidé z práce nebo na procházku. Jezdí s námi i nakupovat na jednu i na druhou stranu, pak se vrací s plnými taškami. V téhle zimě naopak opadl zájem o cyklostezku, ale pořád jsme v provozu," dodal převozník.

„Člun funguje spolehlivě. Můžeme tak rozšířit služby o nabídku adventních večerních plaveb. Je to za opravdu lidovou cenu 95 korun za loď na jednu jízdu. Vejde se až dvanáct lidí a svezeme je kilometr proti proudu směrem k centru města a zase zpátky. Může to být zajímavý zážitek pro rodiny nebo party kamarádů. Chce to ale vzít s sebou alespoň horký čaj," doporučil Josef Třešňák.

Přívoz mezi Neštěmicemi a Svádovem Provozní doba: 9.00 - 16.00

Základní jízdné: Dospělí 15 Kč, Děti 5 Kč, Pes 5 Kč, Kolo/kočárek 5 Kč

Adventní večerní jízda (nutno domluvit předem): 95 Kč za loď pro 12 osob na jednu jízdu