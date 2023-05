Opatrovancem v péči obce nebo města se člověk stává poté, co například přijde o své příbuzné, matku, babičku, otce. Buď zestárli, nebo zemřeli. Jindy už rodina o své problémové příslušníky nestojí, případně už péči o ně nezvládá. Obec, kterou poté soud ustanovil opatrovníkem, musí takovému člověku sehnat bydlení, přidělit mu pečovatele, dohlédnout, co si obléká a co jí, kam chodí a co dělá, jako by byla jeho rodičem, dokonce se starat o rozdělení jeho peněz a kapesného. Jen tento rok bude výkon veřejného opatrovnictví v Ústí stát přes 4,6 milionu korun.

Úřednice s nimi vlastně dělají vše jako s malými dětmi. Musejí je doprovodit i k lékaři. Sehnat jim právní pomoc, dohlédnout na vyplnění úředních formulářů, na doklady. „Máme jedenáct klientů a na další dva teď čekáme. Není to jednoduché. Tito lidé si berou půjčky, jindy páchají trestné činy, chodíme s nimi na výslechy, navštěvujeme je ve vazbě a ve vězení, když je odsoudí. Aktuálně se starám o hluchoněmou těhotnou ženu, která má termín za dva týdny. Komunikace je opravdu velmi složitá,“ líčila veřejná opatrovnice ze střekovského obvodu Dana Trnková.

Přístaviště, pláže i Nové Vyklice. Rekreace u Milady bude vznikat desítky let

Je velmi mylné se domnívat, že když má někdo lidově řečeno „papíry na hlavu“, není v případě kriminální činnosti za svůj čin zodpovědný. „To je mýlka, záleží na tom, co napíše do posudku lékař specialista, který rozhoduje o právní odpovědnosti. Psychiatr, či psycholog. Jednoho klienta mám ve věznici v Ostrově. Odpykává si dvouletý trest za napadení. U něj to je opakovaný trestný čin,“ vysvětlovala Trnková.

V péči samozřejmě nemá jen kriminálníky. „U jednoho klienta soud nařídil detenci, tedy umístění do ústavu. Hrozně zjednodušeně řečeno v podstatě reaguje jen na světlo. Rodina ho už nechce, nebo nemůže opatrovat. Ani to nemá za povinnost, stačí, když u soudu ohlásí, že nadále nebudou vykonávat opatrovnickou funkci a poté to spadne na město. Bohužel, jako úřad ho nemáme kam jinam umístit,“ popisovala svou denní praxi opatrovatelka, která si ale na svou práci nestěžovala. „Naopak, dělám to ráda,“ řekla Trnková.

Počty nesvéprávných v Ústí



MO město

65 opatrovanců, 1 982 500 Kč



MO Severní Terasa

43 opatrovanců, 1 311 500 Kč



MO Neštěmice

35 opatrovanců, 1 067 500 Kč



MO Střekov

11 opatrovanců, 305 000 Kč

S opatrovanci to podle starostů nemají jednoduché ani v ostatních městských obvodech. Stávalo se například, že odjeli do jiného města. Úřad je potom musel nechat hledat, přivézt zpět v doprovodu městské policie a podobně. Nejhůře však nesvéprávní lidé chápou finanční záležitosti. Naprosto nechápou, že nemohou během jednoho týdne utratit všechno, co dostanou. Sociální pracovnice je musejí hlídat, nakupují s nimi a neustále jim všechno dokola vysvětlují. Někdy se o klienty starají denně, jindy nárazově.

„Obecně řečeno je to opravdu jako péče o dítě, nakupujete, hlídáte finance, nedáváte mu vše najednou. Naše opatrovnice tu práci dělají desítky let. V současnosti nemáme v péči nikoho problémového, ale to nastane například ve chvíli, pokud ti lidé neužívají své léky. To může být nebezpečné a složité přesvědčit je, aby léčbu nastoupili, a tak se eliminovaly bizarní situace. V minulosti měly v péči také někoho, kdo jiné ohrožoval na zdraví. To bývají ty situace, kdy se to řeší umístěním do speciálních zařízení,“ přiblížila neštěmická starostka Yveta Tomková.

FOTO: Přívoz Velké Březno - Povrly funguje. Vozí turisty, cyklisty i auta

Opatrovnice přitom ale nejsou bůhvíjak skvěle finančně ohodnoceny. Pouze podle aktuálních tabulek platových tříd. Promítají se do nich roky „služby“ i konkrétní pracovní pozice, zda v pečovatelském zařízení či na úřadě. „V posledních letech jsou na tom o něco lépe, než to bývalo třeba v roce 2018. Stát občas pošle i něco na odměny. Ačkoli si nemyslím, že to naše opatrovnice dělají jen pro peníze. Ani peníze na péči pro jednoho opatrovance nejsou problém, činí to 29 tisíc korun,“ dodal starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský.