Nesvéprávní vyžadují stálý dohled. Úřednice pověřené výkonem opatrovnictví s nimi nakupují, chodí k lékaři, na úřad, do banky. Někdy se o klienty starají denně, jindy nárazově, v některých případech jich mají na starost dokonce několik najednou. Proto musejí být pořád na telefonu, kdyby se něco stalo.

Loni město opatrovalo 91, letos už je zákonným zástupcem pro 130 svých obyvatel. Státní příspěvek na jednoho opatrovaného přitom činí 29 tisíc korun. V některém případě to bohatě postačí, v jiném ne.

Například v Neštěmicích se úřednice starají o mladíka, který se tři roky léčil v léčebně v Horních Beřkovicích. „Když ho propustili, žil týden v azylovém domě. Odtud ho vyhodili, nesplnil podmínky,“ líčila vedoucí neštěmického úseku sociálních věcí Taťána Bartová.

Přešel na ubytovnu, odkud ho po dvou dnech kvůli krádežím rovněž vyhodili. Když mu sehnali nájemní byt, majitel s ním po měsíci ukončil nájemní smlouvu pro porušování podmínek. „Stěhovali se mu do bytu další lidé, je strašně zneužitelný. Teď je na ulici. Co s ním? Zařízení, kde by se o něj postarali, je málo, navíc by s tím umístěním musel souhlasit,“ popisovala Bartová.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková připomněla, že dnes panuje trend tyto lidi zapojit do společnosti. Prý to sice není špatná myšlenka, v některých případech ovšem vyžaduje individuální přístup. „Není to žádná legrace. Náš obvod s tím měl obrovské problémy. Co se peněz týká, myslím, že je magistrát rozděluje adekvátně. Stát navyšuje platy sociálním pracovnicím, ale měl by souběžně navyšovat i příspěvek na opatrovnictví,“ řekla Tomková

Problém s nakládáním s penězi

Nejhůře se ovšem nesvéprávní lidé orientují ve finančních záležitostech. Naprosto nechápou, že nemohou v jeden týden utratit všechno, co dostanou. To je ostatně i případ mladíka z Neštěmic.

Stává se také, například centrálnímu městskému obvodu, že opatrovanci odejdou do jiného města. Úřednice je potom musejí nechat hledat a poté přivézt zpět v doprovodu městské policie a podobně.

Opatrovancem v péči obce nebo města se člověk stává poté, co přijde o své příbuzné. Buď zestárli, nebo zemřeli. Náměstek primátora Tomáš Vlach upozornil, že Ústí neustále opatrovanci přibývají a představují stále větší zatížení pro úřednice a sociální pracovníky.

„Snažíme se jim vyjednat nejen lepší finanční ohodnocení nebo navýšení prostředků na opatrovnictví, ale třeba i lepší benefity, například různá volna a podobně,“ připomněl.

Rozsah povinností opatrovníka upravuje zákon o opatrovnictví. Z něj vychází i prováděcí metodika. „Pokud se na nás obvod v tomto směru obrátí, jsme schopni mu poskytnout veškerou podporu, kterou potřebuje,“ dodal Vlach.

Nesvéprávní v Ústí n. L.

Celkem letos 130 lidí, v rozpočtu na péči naplánováno 2,8 milionu korun. Pečují o ně městské obvody.

Ústí – město 50, Severní Terasa 43, Neštěmice 26, Střekov 11.