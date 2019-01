Ústí nad Labem - Ve všech větších městech České republiky to funguje. Univerzita třetího věku plní školní lavice a zájemců stále přibývá. Dlouho se prý hledaly, ale dnes by jedna bez druhé nemohla dokončit své dílo.

Dámy společně prošly výtvarným kurzem při ústecké univerzitě, dnes se pravidelně schází každou středu v domě dětí a mládeže, kde za dveřmi s číslem 315 tvoří a filosofují o životu. | Foto: Miroslav Vlach

Jedenáct zkušených žen, nejstarší je přes sedmdesát let. Seznámily se před několika lety, spojil je zájem o malování. Ústecké vyzrálé umělkyně doplňují zástupkyně z Teplic, Děčína, Bohosudova, Benešova nad Ploučnicí, Libouchce Krupky. Společně prošly výtvarným kurzem při UJEP, dnes se pravidelně schází každou středu v DDM, kde za dveřmi s číslem 315 tvoří a filosofují o životu.

Na dřevěném stojanu u okna dosychal obraz. Modré jezero obklopují hory, po stezce kráčí dvojice. „ Syn nám dal ke 40. výročí svatby jako dárek poukaz na týdenní pobyt v Rakousku. Bylo to příjemné překvapení a pobyt v Am Achensee byl přímo pohádkový. Co máte dospělým dětem dát, když si všechno potřebné koupí sami přes internet. Napadlo mne, že jim podle fotky nakreslím obraz z naší dovolené, která se nám tolik líbila. Dlouho jsem vybírala ten správný záběr, dva měsíce jsem opatrně kladla barvy na bílé plátno a vánoční překvapení je hotové. Doufám, že mu udělá stejnou radost, jako nás potěšil ozdravný pobyt v zahraničí", konstatovala Jarmila Ševčíková. Další dáma právě dokončovala základy svého dárku. „Podobný obraz jsem viděla v Polsku, pokud trefím tu červenou, bude dílo také pod stromečkem", doplnila Eliška Večerková.

Vánoční pečivo kolovalo po stolech, čerstvá káva provokovala čichové buňky, originální vánoční přáníčka procházela pomalu lisem. Škoda , že na služební stáž nepřijel někdo z parlamentu. To byla pohoda.