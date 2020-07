Jednoznačně nejvyšší procento nezaměstnaných na Ústecku žije v Trmicích. I kvůli koronakrizi jich od března přibylo v celém okrese. Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí.

Na vlastní kůži to zažila mladá Ústečanka Jitka. Majitel restaurace, kde pracovala, totiž ani s vládní pomocí neudržel výdělky. Bývalá číšnice tak musela hledat práci jinde. Dnes pod agenturou dojíždí za prací do skladů velké distribuční firmy nedaleko Prahy. „Peníze mám sice lepší, ale vůbec si je neužiji. Jsem pryč od brzkého rána do večera, nebo celou noc, podle šichty. Takových, kteří dopadli jako já, se mnou jezdí víc. Ještě, že nemám děti,“ popsala.

Ačkoliv nezaměstnanost vzrostla, nelze za tím hledat výhradně pandemii koronaviru. „Možná spekuluji, ale v dlouhodobé rovině zaměstnavatelé měli z čeho vybírat a poté došlo k obratu. Například dnes nemají tolik zahraničních dělníků. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ uvedl krajský ředitel Úřadu práce Radim Gabriel.

Některé firmy poté, co získaly státní podporu, rekvalifikují kmenový stav a vyčkávají. Jinde propouštěli.

Velké firmy, například z trmické průmyslové zóny, poptávají kvalifikované síly. Na pásech ale často pracují agenturní zaměstnanci. „Velkou část nezaměstnaných tvoří kromě absolventů škol lidé pracující ve službách. Číšníci, kuchaři a podobně. Tam se to stále točí. Firmy sice shání strojírenské i stavební obory, ale to, co je k dispozici, neodpovídá jejich požadavkům,“ pokračoval Gabriel s tím, že k dispozici jsou i rekvalifikační kurzy.

Konkrétně v Trmicích v červnu dosáhla nezaměstnanost 9,1 procenta, v březnu spadla na 7,7 procenta. Loni v červnu byla 8 procent, předloni 10,3. Podle zdejší starostky Jany Oubrechtové v tom do značné míry hraje roli skladba obyvatel. „Dost jich ani pracovat nechce. Takoví jsou těžko uplatnitelní na trhu práce. Letos v tom hráli roli kromě koronaviru i ti, kdo v červnu vychodili školy a ještě nemají zaměstnání,“ myslí si.

Zatímco od března v Trmicích stoupla nezaměstnanost o 1,4 procenta, v krajské metropoli o 1,1 ze 4,5 na 5,6 procenta. Stojí tak na druhém místě v okrese. Pro srovnání, loni touto dobou dosahovala 4,7 a předloni 5,7 %. Město podle náměstka primátora Tomáše Vlacha očekává jistý nárůst nezaměstnanosti na podzim, kdy skončí poptávka po sezónních pracích. Samo zaměstnává nezaměstnané na veřejně prospěšné práce v rámci dotace od Úřadu práce. „Od příštího roku budou k dispozici dotační programy na aktivizaci nezaměstnaných, a proto připravujeme projekty, které by mohly pomoci se snížením počtu lidí bez práce,“ dodal.

Nezaměstnanost na Ústecku

Obec (červen 2020), uchazeči o zaměstnání, podíl nezaměstnaných



Trmice 219, 9,1 %

Ústí nad Labem 3 562, 5,6 %

Homole u Panny 13, 5,2 %

Tašov 5, 4,8 %

Ryjice 7, 4,6 %