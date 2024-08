K 31. červenci evidoval Úřad práce v Ústeckém kraji celkem 33 418 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 548 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 3 361 osob. Úřadu práce se v červenci podařilo zprostředkovat zaměstnání pro celkem 2 194 uchazečů. Zájem o rekvalifikace a kurzy pokračuje a ty tak pomáhají i v letních měsících. V letošním roce takto Úřad práce podpořil již 4 491 lidí.

Meziměsíční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje. Okres Děčín vykazoval v tomto měsíci největší nárůst ze všech okresů, a to 3,5 %. Meziměsíční mírný nárůst uchazečů se týkal i okresů Chomutov (1,7 %), Most (1,4 %), Louny (1,4 %), Litoměřice (1,4 %), Ústí nad Labem (1,3 %) a Teplice (0,7 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na Krajské pobočce ÚP ČR v Ústí nad Labem 18 934 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 56,7 %. V evidenci bylo 4 561 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K poslednímu dni tohoto měsíce bylo evidováno 1 386 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet meziměsíčně klesl o 30 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 184 osob. Na celkové nezaměstnanosti se absolventi a mladiství podíleli 4,1 %.

„Vítám jednání, na kterých sami klienti požádají o radu, jakou si mají zvolit rekvalifikaci, aby mohli vykonávat pozici, kterou si vybrali v databázi volných pracovních míst. Díky tomu zjišťuji, že námi poskytované služby jsou efektivní a plní svůj účel,“ dodává Bečvářová. „Jako příklad mohu uvést například klientku, která byla zařazena do projektu Nová etapa v dubnu letošního roku a sama jednala o možnostech zaměstnání v mateřské školce. Díky kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, o který klientka zažádala v rámci zvolené rekvalifikace, nastoupila klientka v srpnu do zaměstnání právě do mateřské školy,“ řekla Martina Bečvářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 855 uchazečů o zaměstnání, tj. 23,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.