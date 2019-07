Nezaváhal a chytil lupiče. Udělal bych to znovu, řekl hrdina Štván

Je těžké si představit, co by člověk udělal, kdyby se stal svědkem loupeže. Pokračoval by v chůzi, zavolal by policii, anebo přispěchal na pomoc? Své o tom ví 62letý Ústečan František Štván. Když viděl, jak se někdo pokouší okrást starší ženu, nezaváhal. Útočníka chytil a držel až do příjezdu policie. Soud dopadenému lupiči v pondělí 1. července uložil podmíněný trest.

Celá událost se odehrála v polovině ledna na Severní Terase v ulici Krušnohorská směrem od Alberta. František Štván mířil ke garážím, chystal se jet na služební cestu. „Šel jsem si pro auto, když jsem viděl postarší paní s nákupem a někoho, jak se za ní plíží. Nejdříve jsem si myslel, že to je její známý a chce na ni vybafnout. Pak ale chytil její tašky a začal se s ní přetahovat. V tu chvíli jsem jednal naprosto spontánně a rozběhl jsem se na pomoc. Nekontroloval jsem, jestli je někdo vysoký, malý, tlustý, silný,“ přiblížil Štván, co se mu ve chvíli útoku honilo hlavou. Dopadený lupič Martin M. se ke všemu doznal. „Paní jsem si vybral náhodně, jelikož jsem měl dojem, že ji zvládnu přemoci,“ zdůvodnil muž středního věku výběr své oběti. Nebyl to jeho první zločin ani první loupež. V minulosti se před soudem ocitl několikrát a nějakou dobu strávil i ve vězení. Nikdo se neutopil, hodinky si u jezera Milada zapomněla žena z Teplicka Přečíst článek › Jako důvod k pokusu o loupež uvedl svou zoufalou situaci. Jediným zdrojem jeho příjmů byl v té době příspěvek na bydlení a invalidní důchod, který pobíral kvůli svému dědičnému onemocnění chorea. I když k soudu přišel pachatel s berlí, během napadení nikdo ze svědků jeho nemoc nezaznamenal. „Chytil jsem ho zezadu a srazil ho na zem. Do příjezdu policie jsem mu omezil pohyb. Bál jsem se ho pustit, nevěděl jsem, zda není ještě nějak ozbrojen,“ připomněl Štván. Napětí dolehlo až po chvíli Po příjezdu policie vyrazil na plánovanou služební cestu. „V Teplicích jsem musel zastavit. Vše na mě dolehlo a třásly se mi ruce. Nijak jsem se ale nezranil, jen mě poté trochu bolela záda,“ líčil Štván dohru celé události. Kromě lehce pohmožděného zápěstí a špinavých kalhot vyvázla bez zranění i napadená. „Za svůj čin jsem žádné ocenění nedostal. Starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský mi ale poděkoval,“ odpověděl na otázku, zda si jeho skutku někdo všiml. Koupaliště pro Romy zdarma? Internetem se opět šíří lži a nenávist Přečíst článek › Útočník svého činu nyní lituje a napadené se omluvil. Kvůli své minulosti mohl v krajním případě dostat trest až ve výši patnácti let. Soud mu ale nakonec s přihlédnutím k jeho spolupráci a zdravotnímu stavu udělil za loupežné přepadení tři roky vězení s pětiletou podmínkou. Státní zástupce se proti rozhodnutí soudu odvolal. „Sice bych si nechtěl takovou situaci zopakovat, ale zasáhl bych znova. Myslím, že by si lidé měli víc pomáhat,“ uzavřel Štván. Anna Himmelová

