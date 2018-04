Nezištně pomáhají zvířatům i lidem. Porota je ocenila

Ústecký kraj - Šest dobrovolníků z celého Ústeckého kraje obdrželo cenu Křesadlo 2017.

Myslet jen na sebe, smutně dnes kouká za oknem svého bytu či pomalu dohasíná jeho život v domově pro seniory. Ovšem to by nebylo nic pro věčně mladého Jaroslava Vaňka z ústeckého sídliště Severní Terasa, na jehož okraji leží městský útulek pro opuštěná zvířata.

Jeho čtyřnohým obyvatelům před lety upsal své srdce i duši obětavý 71letý muž, jeden z čerstvých majitelů ceny Křesadlo 2017, která se uděluje jako poděkování dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc.

„Můžete ho často potkat v Centrálním parku na Severní Terase v Ústí. Zdánlivě nenápadný starší pán s pejskem na vodítku má neobyčejně velké srdce. Přes deset let myslí na to, jak pomoci opuštěným zvířatům v útulku, jak zlepšit jejich život a změnit jim neblahý osud,“ napsala do nominace na ocenění Vaňka starostka Severní Terasy Renata Zrníková.

Příběh muže, který před lety založil facebookové stránky a zveřejňuje na nich snímky i videa opuštěných zvířat z útulku, zaujal i dojal komisi, která mu jednu ze šesti dobrovolnických cen minulý týden udělila.

„Těší mě, že komise mimořádně hezky vybrala Křesadla pro Děčínsko, Ústecko, Kadaň, Štětí, Žatec. To se velmi povedlo,“ pochvalovala si Lenka Černá, ředitelka ústeckého Dobrovolnického centra, které 16 let Křesadla pro Ústecký kraj vyhlašuje.

ŘADA PŘÍBĚHŮ

Kromě seniora z Ústí dostaly dobrovolnickou cenu také Vladěna Šebková a Kateřina Hronková. Dvojici kadeřnic z Děčína porota ocenila za jejich projekt Ostříhej se, Česko. Lidé se u nich mohou ostříhat a jejich vlasy pak poslouží jako paruky pro onkologicky nemocné lidi.

Cenu získala i Eva Reifová ze Štětí a Jana Zajícová z Verneřic na Děčínsku za svou práci pro zdravotně postižené. Mezi oceněnými byla také středoškolská učitelka Zdena Uďanová ze Žatce, která tráví volný čas v nemocnici a k dobrovolnictví vede i své studenty.

Ocenění dostala rovněž Petra Vorlová z Kadaně se svými syny, dvojčaty Michalem a Tomášem, kteří zpříjemňují čas klientům domova pro seniory v Kadani. Oba se přitom narodili s mozkovou obrnou a jeden z nich je na vozíku.