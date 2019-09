Sokolové tak už tradičně odhalí, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo kterých lidé každý den chodí, ale kam kromě místních sokolů a dalších sportovců málokdo vkročí.

Letos se do projektu Noc sokoloven zapojí více než 130 sokolských objektů. Největší počet sokoloven se otevře v sobotu 28. září večer. Akce je letos opět součástí projektu Evropské komise s názvem Evropský týden sportu, který v ČR pod heslem #Beactive koordinuje Český olympijský výbor.

Seznam zapojených sokoloven a informace o programech najdete ZDE.

„Mám velkou radost z obrovského počtu sokoloven, které se veřejnosti letos otevřou. Návštěvníci neuvidí jen architektonické zajímavosti, ale především si budou moci zasportovat, vyzkoušet si aktivity, které se v jednotách během roku provozují, a seznámit se se sokolskými myšlenkami,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Společnou aktivitou letošní Noci sokoloven bude vytváření živých obrazů. „Půjde o trochu úsměvnou poctu našim předkům, pro něž bylo vytváření živých obrazů zcela vážnou, důstojnou a prestižní disciplínou. Hlavně před 1. světovou válkou byly součástí každé důležité sokolské akce, na sletech se do nich zapojovaly stovky cvičenců. Uvidíme, jak si s touto disciplínou poradí naše fantazie počátku 21. století,“ dodala hlavní organizátorka Noci sokoloven 2019 Kateřina Pohlová z České obce sokolské.

Návštěvníci budou například moci prozkoumat katakomby pod secesní sokolovnou v Praze - Libni či projít velmi cenné budovy sokoloven v Čáslavi, Poděbradech, Moravských Budějovicích nebo Novém Knínu na Příbramsku. V Alšovicích na Liberecku se budou pouštět draci, v Milovicích je připraven vytrvalostní závod, v mnoha dalších místech divadelní představení, sportování nebo cvičení na gymnastickém nářadí až do hluboké noci. Tradicí se již stalo přespání v hlavním sále většiny sokoloven.

Stejně jako v minulých letech je bohatý program připraven na soboru 28. září v Tyršově domě v Praze. Komentované prohlídky otevřou jinak nepřístupné prostory, a to včetně možnosti vystoupit na střechu s neobvyklým výhledem na Malou Stranu a Pražský Hrad. V barokním Michnově paláci se uskuteční loutkové představení a koncert vážné hudby, pro sportumilovné návštěvníky jsou připraveny workshopy trampolín a parkouru a také možnost zahrát si noční badminton – ve tmě se svítící sítí a košíčky.

Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven, od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme

na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.

Marek Brodský