„Noc vědců je akcí oživující v jeden večer vědecké budovy či univerzitní prostory, do kterých se veřejnost běžně nedostane. Její návštěvníci mají možnost doslova si osahat naše laboratoře a posluchárny a zahloubat nad tématy, která Noc vědců otevírá současně na stovkách dalších míst republiky,“ říká prorektor pro vnější vztahy Pavel Doulík.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. Ústecká univerzita se k ní letos připojuje již popáté. „Letošní noc je co do obsahu nejbohatší a přinese doslova nabitý program působící na všechny lidské smysly. Je to, ostatně, také její povinností,“ uvádí s odkazem na hlavní téma akce Ondřej Kounovský, vedoucí Oddělení marketingu a propagace na UJEP.

Noc vědců s motivem Všemi smysly proběhne na ústecké univerzitě od 17 do 21 h v budovách CPTO, CEMMTECH, DUUL a v Centru biologických a environmentálních oborů PřF UJEP.

Centrálním stanovištěm Noci vědců budou návštěvníci procházet od přízemí vzhůru a každé z pater i respirií jim nabídne sluchové, zrakové, hmatové, chuťové či čichové zážitky.

"Program cílený na děti, dospělé i seniory je protkán chemickými a fyzikálními pokusy, workshopy, exkurzemi do laboratoří, ukázkami výzkumných metod a přístrojů či komentovaným pozorováním," láká mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

„Budete překvapeni, do jak širokého tematického spektra se lze přes smyslové vjemy překlenout,“ upozorňuje Ondřej Kounovský. Netradiční přednášky a kvízy si posvítí na (ne)udržitelné produkce a spotřeby potravin, fenomenologii zvukových prostředí, smysly rostlin, čas a vesmír na pražském orloji od středověku po 21. století, organické formy na sklo nebo psychomotorické procesy. Dozvíte se, jak vnímáme videohry a také jako ony vnímají nás. Návštěvníci budou moci na vlastní smysly prověřit odvahu, okusit mindbal, simulátor stáří, virtuální realitu, změřit síly ve videohře s univerzitním učitelem nebo zažít hvězdářská pozorování.

Nebude chybět výstava (ne)smyslů, degustace čokolády, kávy a jiných dobrot.

Hlavní přednášky se uskuteční v menze UJEP. Od 19 hodin pak moderovaná talk show podcastové dvojice Podpultovky vyzpovídá současnou hvězdu televizní soutěže Na lovu Jiřího Martínka, alias doktora Vševěda, akademika z PřF UJEP, a další vědecké odborníky. V menze budou také pedagogové a studenti PF UJEP připraveni v Kreativním koutku pro děti.

V letos nově otevřeném Centru materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH) se do Noci vědců se svým technickým programem zapojí fakulta strojního inženýrství. V laboratořích destruktivního zkoušení, elektrotechniky či automatizace předvede oči termokamery, žhnoucí taje slévárenství, světlo a pohyb, Charpyho kladivo i další svoje roboty.

Sáhněte si na lebku, očichejte pexeso

Kromě hlavního programu v Kampusu UJEP bude již od 10 hodin probíhat doprovodný program v Ústí nad Labem v ulici Za Válcovnou. Katedra biologie PřF UJEP tady připravila desítky aktivit, při kterých příchozí stoprocentně smysly zapojí. Bude možné si osahat lebku, rohy, parohy i kůže zapůjčené z ústecké zoo, zahrát čichové pexeso, hladit pejsky, želvičky a dokonce i užovky, zažít únikovou hru a pod mikroskopem prozkoumat fousky, chlupy nebo zvířecí exkrementy. Připraveny jsou také ukázky práce se záchranářskými a canisterapeutickými psy. To vše v Centru biologických a environmentálních oborů PřF UJEP díky akci Pojďte si užít katedru „všemi smysly“.

"Nedaleko kampusu se do Noci vědců poprvé zapojí také Dům umění Ústí nad Labem. Galerie bude otevřená pro veřejnost a od 19.30 do 22.00 hodin zde bude probíhat videomapping projektu Algorismus studentů Ateliéru Digitální design FMK UTB ve Zlíně," pokračuje mluvčí univerzity Kasaničová. "I letos je připravena také digitální část programu. Videa s názvy Exosomy, Skryté smysly, Klíše všemi smysly, Půdní analýza v archeologii a podcast Jak spolu mluví mikroorganismy budou dostupné v den konání akce od 17 hodin," dodává.

Součástí Noci vědců budou prohlídky kampusem.

Kompletní program Noci vědců UJEP postupně zveřejňuje v sekci ústecké univerzity na celorepublikovém webu Noci vědců. Pro více informací sledujte také sociální sítě Facebook a Instagram UJEP.