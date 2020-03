Když na posledním zasedání ústeckého zastupitelstva oficiálně rezignovala na post radní současná ústecká poslankyně za Ústecký kraj Eva Fialová, měla ji ve vedení samosprávy nahradit shodou okolností také Eva, ale příjmením Nováková. Kolegové v ústeckém zastupitelstvu Evu Novákovou doposud vnímali jako zastupitelku na periferii komunální politiky. Ostatně úplně stejně, jako řadoví Ústečané.

„Jsem si toho plně vědoma a je to pro mne výzva. Jsem připravená, že i v této pozici mohu očekávat zvýšený tlak a tím i zodpovědnost za učiněná rozhodnutí,“ řekla o tom sama. Vstup do užšího vedení města, byť na pozici neuvolněné radní, pro ni tedy představuje šanci, jak na tomto poli vyniknout. Zda se jí to podaří ukáží následující měsíce.

Když vás kolegové poprvé oslovili, zda byste nechtěla vstoupit do městské rady, jak jste to vnímala, jaká byla vaše první myšlenka?

Byla to pro mne čest a dalo by se říci, že i osobní výzva. Měla jsem radost, že se budu moci podílet na chodu města více, než jsem to dělala doposud.

Prvotní radostné pocity samozřejmě odezní, poté člověk začne uvažovat prakticky. Jak to vypadalo u vás, zvažovala jste, s čím originálním do rady vstoupit, případně, jak navázat na práci poslankyně Evy Fialové?

Vzhledem k mým, řekla bych bohatým pracovním zkušenostem, chci kolegům radním nabídnout pomoc v oblasti dotací. Samozřejmě jsem připravena pomoci jak radou v této oblasti, tak i v oblastech ostatních. Samozřejmě tedy v případě, že mě kolegové osloví.

Jako zastupitelka jste nebyla veřejnosti příliš na očích a v podstatě jste ani nebyla příliš slyšet. Být radní už je mnohem exponovanější pozice. Jak této zodpovědnosti a tlaku chcete čelit?

Jistě, jsem si toho naprosto vědoma. Jak jsem ale již zmínila, je to pro mne velká výzva. Vzhledem k mému pracovnímu zařazení, které vyžaduje velkou míru zodpovědnosti a přesné i rychlé rozhodování, jsem připravená, že i v této pozici mohu očekávat zvýšený tlak na mou osobu. Tím chci říci, že jsem připravena na větší objem práce a s tím spojená rozhodnutí.

Mimochodem, už podruhé zmiňujete svou práci, co vlastně děláte, čím přesně se živíte?

Pracuji jako finanční manažer projektů Evropské unie pro obecně prospěšné společnosti a jsem zároveň lektorkou finanční a pracovně právní gramotnosti.

Vaše pozice v radě je neuvolněná, to znamená, že do svého zaměstnání budete muset chodit i nadále, jak na vaše angažmá v městské radě zaměstnavatel shlíží, co konkrétně by například mohlo vaši práci a vztah s ním zkomplikovat?

Víte, myslím, že mám velice tolerantní zaměstnavatele, kteří mě podporují. Charakter mé práce mi dovoluje takzvanou „home office“, což mohu kdykoli dle potřeby využít. Samozřejmě se souhlasem zaměstnavatelů, kteří mi ovšem vychází vstříc. Za to jim patří velký dík.

To by se ovšem nemuselo líbit vašim kolegům v práci, co oni na to říkají, nebudou mít pocit, že jste protežovaná?

Kolegové, kteří tvoří realizační tým projektů, mi od začátku mé politické kariéry přáli hodně úspěchů a podporují mě v mé práci. Nemyslím si, že by takový pocit protekce měli. Jsou to skvělí lidé.

Jste si tedy absolutně jistá, že zvládnete obojí, zaměstnání i výkon funkce?

Absolutně jistý si přeci nemůže být vůbec nikdo. Ale ano, udělám úplně všechno, abych to zvládla. Kdybych si nevěřila už na začátku, nikdy bych do toho nešla a navíc mám velkou podporu v rodině.

Doplníte ještě, jaké máte zkušenosti z komunálu?

Jsem členem komise pro občanské záležitosti na Úřadě městského obvodu Severní Terasa, která zajišťuje vítání občánků a gratulace seniorům k jejich významným životním jubileím. Jsem zároveň členem majetkové komise na Magistrátě města Ústí nad Labem. Pořádala jsem také setkání seniorů z ústeckých Domovů seniorů.

Co vás vlastně motivovalo vstoupit do komunální politiky, jak jste se k tomu dostala?

Oslovili mne moji kolegové, zda bych se nechtěla zapojit do komunální politiky. Souhlasila jsem. Motivovalo mne, že se budu moci podílet na dění ve městě, které mám ráda a v němž žiji celý život. Ostatně, několik let jsem byla sympatizantkou hnutí ANO 2011 a od ledna 2019 jsem i jeho regulérní členkou.

Pocházíte tedy z Ústí?

Jistě, jsem rodilá Ústečanka. Mám například velmi kladný a vřelý vztah k ústecké zoologické zahradě. Navštěvovala jsem ji už jako dítě s rodinou. To jsou zážitky, na které se nedá zapomenout a ponesu si je sebou celý svůj život. Záleží mi na její budoucnosti. I proto jsem se ráda stala adoptivním rodičem geparda štíhlého. Z pozice radní bych snad mohla i něco málo přinést, co by mohlo mé oblíbené instituci pomoci. Samozřejmě je mi jasné, ji má v gesci někdo jiný.

Měla byste navázat na práci Evy Fialové, co to bude, mám na mysli konkrétní projekty?

Chci se zaměřit na samosprávní činnost oddělení územního plánování, příkladem je znovuobnovení tématu regulace reklamy. Vnímám, že v centru města je velké množství nehezkého reklamního smogu a pokud chceme image města nasměrovat k lepšímu, bude určitě velmi vhodné a žádoucí hledat pravidla pro rozumné používání reklamy na nejvíce exponovaných místech.

Jaká místa konkrétně máte na mysli?

Mírové a Lidické náměstí, okolí parků, kostelů, nebo třeba ulice, kde jsou architektonicky významné a hodnotné stavby a podobně. Myslím, že vhodné bude spolupracovat i s dalšími lidmi, kteří to vidí podobně.

Máte v plánu se také osobně seznámit s podmínkami v sociálně vyloučených lokalitách jako Eva Fialová? A jak se vůbec díváte na tuto problematiku?

Toto byla její osobní aktivita. Navíc, tuto oblast má přece v působnosti někdo jiný, konkrétně náměstek primátora Tomáš Vlach.

Významná pozice v samosprávě lidi změní, někdy k lepšímu, jindy z něj udělá „papaláše“. Jaký máte recept na nepodlehnutí iluzi vlastní důležitosti?

To je na každém člověku zvlášť a jak jste sám řekl, ani já nejsem v tomto směru žádnou výjimkou. Ale myslím, že se s tím dokáži poprat a vyrovnat se s okolnostmi, které z politiků ty neoblíbené papaláše dělají. Také jsem nikdy nebyla tím typem, který by toužil se denně objevovat v médiích a poutat pozornost na fotografiích z titulních stran žurnálů a magazínů. Pro mne je spíš důležité, že za sebou uvidím pořádný kus dobře odvedená práce. Jsem komunikativní člověk. S každým si dokáži naprosto bez problému popovídat, nebo jej vyslechnout, když bude mít problém. Moc ráda si udělám čas na každého, kdo bude mít zájem se mnou diskutovat.

O čem jste tedy ochotná diskutovat?

Přece o věcech, které mohou změnit naše město k lepšímu.

Eva Nováková

• Ústecká rodačka

• Radní města Ústí nad Labem

• Absolvovala Střední ekonomickou školu v Děčíně

• V říjnu 2018 zvolena do ústeckého zastupitelstva. Členem ANO 2011 je od ledna 2019.