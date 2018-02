Nová výstava připomene nelehké počátky Československa v našem kraji

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: V Podhájí č.p. 776/30, Bukov, Ústí nad Labem - Ústecký kraj., Požadujeme: vyučení, min. 2 roky praxe., Nabízíme: mzdu 14 000,- Kč., Kontakt:: telefonicky od 11:00 do 13:00 hod si sjednat osobní schůzku.. Pracoviště: Metobau s.r.o., V Podhájí, č.p. 776, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Tereza Bláhová, +420 776 598 697.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu20 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič skup. C. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: okres Ústí nad Labem., Požadujeme: základní vzdělání, ŘP skup. C, skupina E vítána., Nabízíme: mzdu 20 000 - 22 000,- Kč., Kontakt: telefonicky od 09:00 do 18:00 hod. si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Rosický martin, Resslova, č.p. 728, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Martin Rosický, +420 777 897 858.