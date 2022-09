Co se bezpečnosti před školou týká, obyvatelům okolních domů i rodičům dětí školáků, kteří sem docházejí, nejvíc vadilo, že tudy řidiči jezdí nepřiměřenou rychlostí. Proto rekonstrukce obsahovala přidání míst pro přecházení, ostrůvků na přechodech pro chodce i přesun zastávky MHD s tím, že na jejím původním místě vznikne právě místo pro přecházení. Přesunutá zastávka je trnem v oku zdejším lidem. „Dokud byla dole, o nějakých padesát, sedmdesát metrů níž jakoby křížem přes silnici, vešli děti i dospělí přirozenou cestou do podchodu. Byl sice tragický, ale svému účelu sloužil. Teď jsou zastávky proti sobě, po přechodu zatím ani stopy a znáte lidi, nebudou si zacházet do přechodu, střihnou to rovnou přes silnici. Myslím, že je ta rekonstrukce kontraproduktivní,“ poukazoval obyvatel místních paneláků Jaroslav Karas.

Pomůže zábradlí

Před rokem podobné obavy vyjádřil i ředitel školy Martin Kolský. V současnosti už tak kategoricky novou zastávku neodmítá. „Ta obava se otupila, protože nám tam postavili zábradlí a není to tak otevřené k silnici, tohle tomu problému pomůže. Podle mě silnici v půlce ještě rozdělí, budou tam bezpečnostní prvky, takže to není až tak problematické,“ myslí si.

Odborník na bezpečnost v silniční dopravě a bývalý koordinátor BESIP pro Ústecký kraj Jan Pechout poznamenal, že co se zastávky týká, bude to spíš o zvyku než o skutečném nebezpečí. „Lidé jsou zvyklí někudy chodit. Ostatně, je-li padesát metrů od zastávky podchod nebo nadchod, lidé jsou ze zákona povinní tudy chodit. Podle mě bude spíš problém frekvence aut, až bude kvůli rekonstrukci zavřen Benešův most. Všichni tudy pojedou,“ varoval s poukázáním na obdobnou situaci, kdy je centrum uzavřené kvůli půlmaratonu.

Chabařovice budou partnerem pošty. Ještě chtějí otevřít přepážkové centrum

Investorem rekonstrukce podchodu i ulice je město Ústí nad Labem. Rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský vysvětlil, že podchod nelze bezbariérový udělat, jelikož to není technicky možné a neumožňují to ani v tomto případě normy. „Bohužel, je to tu příliš strmé. Namísto toho nabízíme nová místa pro přecházení, nově upravené přechody a ostrůvky, což většinou vede k větší bezpečnosti. Tyto prvky by měly omezit rychlost projíždějících automobilů. Projekt zpracovali dopravní odborníci a myslím si, že my laici bychom to lépe nedokázali,“ řekl.

Na to reagoval odborník na bezpečnost v dopravě Pechout s tím, že lidé si často pletou místo pro přecházení s přechodem pro chodce. Přičemž někteří lidé na podobných místech při přecházení riskují zdraví i život. „Pár míst pro přecházení ve městě máme, třeba na Mírovém náměstí. Chodci si často myslí, že na takovém místě mají stejná privilegia jako na přechodu a propadají falešnému pocitu bezpečí. Tedy přednost, nebo dokonce absolutní přednost. Což ale není pravda, je to dost rozšířený omyl. Jistě, někde má místo pro přecházení svou logiku, pro překonání silnice vozíčkáři a maminkami s kočárkem. Ale osobně ho za bezpečné nepovažuji,“ dodal Jan Pechout. Podle něj by na místě byla osvěta, která by rozdíly s přechodem pro chodce vyjasnila.