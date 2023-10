Domeček naproti ústecké poliklinice už má hotovou fasádu a výdejní okénko, všude je vymalováno, dokončené jsou potřebné stavební úpravy pro umístění kuchyňky. Teď už zbývají skutečně jen drobnosti, které jsou ovšem velmi podstatné k tomu, aby provozovatelka Ivana Balcarová splnila všechny náležitosti, které před otevřením vyžaduje zákon. To by chtěla stihnout nejpozději do začátku adventního období, nebo alespoň do Vánoc.

„Zvenčí to už máme v podstatě dodělané. Zbývá nandat mříže a přestříkat, aby to bylo hezké a čisté. Zachovali jsme původní barevnost, ale barvy jsou hezčí a živější. Bílá a šedá, případně hnědá. Je potřeba dodělat dřevěná zástěna s truhlíky a uvnitř sanitační techniku, osadit toalety, na což musí přijít instalatér a elektrikář. Až udělají svou práci, budu moci požádat hygieniky, aby přišli na kontrolu kvůli souhlasu pro kolaudaci. Mezitím truhlář vyrábí poličky, bude tam vitrína, pult a dřezy, prostor pro nádobí a nástroje. Kupodivu je to uvnitř větší, než jsme si původně mysleli,“ přiblížila provozovatelka Balcarová. Za návrhem budoucího vzhledu bistra stojí ústecká architektonická kancelář architekta Miroslava Klofáče.