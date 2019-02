Ústí nad Labem - Město plánuje bezpečnější trasu pro cyklisty z centra k jezeru Milada.

Cyklostezka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

Bezpečnější cestu k jezeru Milada mají nyní cyklisté v Ústí. V Tovární ulici vznikly nové cyklistické pruhy, vedou od západního nádraží a končí až u křižovatky s ulicí Hrbovická.

Vybudování dvoukilometrové trasy stálo 4,7 milionu korun. V Tovární ulici při té příležitosti vznikly například i nové přechody pro chodce.

„Tovární ulice jako neutěšený vstupní koridor do centra města volá po zásahu dlouho. Cyklopruhy jsou dobrým příslibem k příjemnějšímu prostředí pro všechny, kteří se v Tovární ulici pohybují,“ řekl předseda sdružení Ústím na kole Jan Musil.

PRVNÍ VLAŠTOVKA

Vybudováním cyklopruhů chce magistrát umožnit cyklistům dostat se bezpečně z centra města do Předlic a poté k jezeru Milada, které je oblíbenou turistickou destinací. Jde přitom o první krok, další budou následovat po výstavbě okružní křižovatky, která by měla nahradit nynější křížení ulic Hrbovická a Tovární. Cyklopruhy by měly být součástí této křižovatky.

„Přestavba křižovatky by měla začít v roce 2018. Na další pokračování cyklistického propojení centra města s jezerem Milada, ale i na cyklistické spojení centra s Neštěmicemi, jsou zatím hotové pouze vyhledávací studie. O nákladech či datu zahájení je proto předčasné hovořit,“ upřesnila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Lidé si na nové cyklopruhy teprve zvykají. „Dnes jsem tam jel a hned mě napadlo, že pro cyklisty jsou ty pruhy na naprosto nevhodném místě plném kanálů a výmolů. Myslel jsem, že nejdříve udělají nový asfalt a až potom namalují pruhy pro cyklisty,“ svěřil se jeden z cyklistů. Především si však lidé stěžují na řidiče, kteří v cyklopruzích parkují.

„Parkování aut v nových cyklopruzích je nešťastné, ale pochopitelné. Nikde v Ústí nad Labem takové dopravní opatření nemáme, proto je potřeba času, aby si na ně řidiči zvykli. Stejně jako na fakt, že v tomto pruhu jezdí cyklisté,“ poznamenal Jan Musil.

Martin Pešout