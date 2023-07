Kolem 70 nových rodinných domů má do několika let vyrůst na louce nad Doběticemi. Investorem developerského projektu Slunečná pláň je ústecká firma Mobilní haly. Aby v zamýšlených novostavbách tekla voda, musí se firma postarat i o rekonstrukci stávajícího vodovodu v oblasti. Na dnešní louce chce vybudovat také nové inženýrské sítě, most přes Dobětický potok a další dopravní infrastrukturu. A to včetně nového napojení do Šrámkovy ulice v místě domova pro seniory. Vyplývá to z aktuálního oznámení záměru v řízení EIA kvůli vlivu projektu na životní prostředí.