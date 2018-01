Nové jezy na Labi. Vyhrají bobři, nebo zastaralé lodě?

Ústecko - Příroda, nebo obchod? Věčný svár ochránců přírody s firmami se řeší na dolním Labi. Vláda rozhodla o stavbě dalšího jezu u Děčína.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Měl by zajistit lepší splavnost úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Otázkou je, zda za pohodlí dopravců nezaplatí zdejší živočichové a rostliny příliš.

„Jako by vláda ve snaze dokázat, že rozhýbe léta stojící stavby, chtěla co nejdřív rozestavět co nejvíc projektů, aniž by uvažovala, který má smysl,“ řekl Deníku Jan Piňos z Hnutí Duha.

FIRMY ČEKAJÍ UŽ LÉTA

Vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla podle Piňose ukvapeně a bez logiky. „Nepřinese to užitek, pouze poškodí přírodu,“ zhodnotil.

Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold to odmítá. „Materiál byl předkládán v souladu s usnesením vlády, kde jsou nastavené termíny,“ vysvětlil. Rozpočet činí 4,5 miliardy korun. Bude-li dokončen schvalovací proces EIA, mohlo by se začít stavět za tři roky.

Firmy rozhodnutí vítají. „Díky plánu na výstavbu plavebních stupňů v Děčíně a Přelouči se dokončí labsko-vltavská vodní cesta, která se začala budovat již za první republiky,“ řekl Deníku prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. O přírodu strach nemá. „Výstavba je plánována s ohledem na životní prostředí tak, aby ho co nejméně narušila a zachovala ráz krajiny,“ míní.

Neřold ale připustil, že na populaci bobra evropského či na bahnité náplavy v Labském údolí může stavba mít negativní vliv. Dočasné poškození životního prostředí se dá očekávat i během stavby. „V současné době se řeší rozsah kompenzačních opatření,“ konstatoval. Připravuje je správa Národního parku České Švýcarsko. Ministr životního prostředí by je měl vládě předložit do konce června.

PLUJE CELÁ UNIE

Podle experta Hospodářské komory Emanuela Šípa se o podporu ekologické vnitrozemské vodní dopravy snaží vyspělé země v celé unii. „Máme co dohánět,“ řekl Šíp Deníku.

Pohled na mapu evropských vodních cest ukazuje propast mezi hustotou vodní dopravy ve starých a nových členských zemích EU. „Uskutečnění nepříliš rozsáhlých projektů na českém území by mohlo přispět k postupnému vyrovnávání tohoto nepoměru,“ míní.

Ekology přesto ministři nepřesvědčili. „Labe již splavné je, moderní nízkoponorová plavidla po něm mohou vozit zboží i teď,“ prohlásil Piňos.

Zvýšení hladiny na devítikilometrovém úseku podle něj pomůže jen zastaralým plavidlům s větším ponorem. K celkové splavnosti Labe pro takové lodě ale nepřispěje. „Jednak na německé straně byly podobné projekty odmítnuty, a za druhé v Labi vody vlivem změny klimatu a sucha ubývá,“ prohlásil. Řeka je rok od roku pro větší plavidla splavná stále menší počet dnů. „Projekt samozřejmě žádnou vodu nevykouzlí,“ dodal Piňos.