Ústí n. L. - Stavbu přepážkového centra brzdí financování. Stavební firmy chtějí víc peněz, prý jim loni narostly mzdové náklady.

Přepážkové centrum se mění v noční můru. Město by ho rádo vybudovalo v bývalé magistrátní jídelně, přilehlé evidenci vozidel a dalších dvou patrech. Lidé by si tu mohli v pohodlí vyřídit nové doklady i další potřebná úřední jednání. Jenže to vypadá, jakoby mu „osud“ házel neustále klacky pod nohy. Nejprve padly představy o financování. Jedno výběrové řízení pak město muselo zrušit, další vyznělo do ztracena. Opět kvůli penězům. Třetí začalo v březnu a aktuálně probíhá.