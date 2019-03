Teď se však situace změnila. Ústečtí radní souhlasili, aby je město převzalo. Návrh předloží 15. dubna k projednání ústeckým zastupitelům. Nepřevezme ale všechny. Pouze tam, kde už si lidé postavili své vilky.

Informaci potvrdil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) na tiskové konferenci na zasedání městské rady. „Město v minulosti rozhodlo, že nepřebere komunikace a osvětlení dřív, než začne výstavba většiny domů v této lokalitě,“ sdělil.

Důvodem tohoto rozhodnutí byla obava z poškození majetku například stavební technikou a podobně. „Ohrazuji se ale proti tvrzením, že město obyvatele těchto ulic vylučuje ze svého středu. To není pravda. Majitel má povinnost zajistit osvětlení a úklid komunikací lidem, kterým pozemky prodal,“ odmítl.

Je v perfektnít stavu. Jinak nic

Sám podnikatel Ryšavý rozhodnutí radních kvituje. „Nemohu se ubránit pocitu, že jsou tu místní lidé tak trochu bráni za rukojmí. Ale ano, jakákoliv aktivita města je přínosem a mělo by to tak dle mého názoru být. Ti lidé, kteří tam bydlí, chodí do práce, platí daně a očekávají od měst a obcí, že rozsvítí ulice, vyčistí komunikace, vyveze odpad a tak dále,“ poznamenal.

Odhadované náklady na provoz a správu veřejného osvětlení včetně elektrické energie činí ročně 71 tisíc a na zimní údržbu a čištění komunikací dalších 30 tisíc korun ročně.

Úředníci během místního šetření totiž zjistili, že chodníky jsou zarostlé plevelem. Podle jejich mínění bude potřeba ho odstranit chemickým postřikem a proceduru zopakovat.

„Na dvou místech ve vozovce leží betonové prvky a ve spodní části je na chodníku naskládána zámková dlažba. Dále bude potřeba provést zkoušku funkčnosti dešťové kanalizace,“ uvedla ústecká mluvčí Romana Macová.

S radními za jedno

Na to reagoval náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). „Chceme to jen v perfektním stavu. Majetek nepřebereme do té doby, dokud to tak nebude,“ slíbil s tím, že podobná transakce město Ústí čeká i v Božtěšicích.

V této podobě se chystají návrh podpořit například i komunisté, kteří v minulosti nesouhlasili právě proto, že zde ještě nestály domy. „Jak jsem už jednou řekl. Přeberme to tam, kde jsou baráky a bydlí lidi. Zbytek byl podnikatelský záměr Petra Ryšavého, ať si ho udržuje. Jsem rád, že jsme s městskou radou konečně zajedno,“ dodal.

INFOBLOK:



Nové Skorotice, osvětlení a cesty



Celková hodnota zasíťovaných pozemků ve Skoroticích:11 milionů korun.

Ústí ale chce přebrat pouze parcely s čísly 899/237, 899/510, 899/511 a 899/536.

Což jsou ulice Lísková, Bezinková, K Dubině, Jílová, Trnková, V Lánech.