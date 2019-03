Městská čtvrť tonoucí v tmách. Tomu už třetím rokem čelí obyvatelé vilek ve skorotických ulicích Lísková, Bezinková, Jílová, Trnková a dalších. Inženýrské sítě a veřejné osvětlení totiž před lety postavil a dosud vlastní ústecký podnikatel Petr Ryšavý. Sítě a infrastrukturu po dobudování mělo bezplatně převzít město formou daru. Ústečtí zastupitelé to ale odmítli navzdory doporučení majetkové komise a městské rady. Místní lidé to kritizují s tím, že poctivě platí daně z nemovitosti a přitom nemají zajištěné ani základní služby.

Své o tom ví například Jaroslav Krebs. Ten upozorňuje i na takové detaily, jako je chybějící označení ulic cedulemi s jejich názvy. „Našinec má problém určit, která je která. Horší je to pro záchrannou službu nebo hasiče, hlavně večer,“ zlobil se.

Sám Ryšavý uvedl, že s první etapou výstavby sítí a infrastruktury začal v roce 2012. Uzavřel prý dohodu s městem o jejich budoucím bezplatném převzetí. Magistrát měl tehdy požadavky na technické parametry chodníků, silnic i veřejného osvětlení. Tak, aby to bylo v souladu s majetkem města.

„Samozřejmě to vyšlo dráž a doposud na převzetí pozemků čekám. Bohužel i kdybych chtěl rozsvítit, nemohu. Magistrát si ode mne vyžádal osvědčení, certifikáty a další související dokumentaci a po odmítnutí převzetí mi je nevrátil,“ přiblížil. Dodal, že obvykle má zkušenost, že obce s převzetím nemají problémy, a dokonce se na budování sítí podílí, aby nalákaly přistěhovalce, kteří později přinášejí vyšší daňové výnosy.

Zastupitelé převzetí parcel se sítěmi odmítli v únoru 2016 a rok poté v prosinci.

Zaběhlou praxí skutečně bývá, že občanskou vybavenost v nově postavených satelitech města a obce přejímají. Její hodnota je v případě Skorotic kolem 11 milionů korun. Náklady přitom v roce 2016 město vyčíslilo na zhruba 71 tisíc za provoz osvětlení a 30 tisíc korun za čištění komunikací ročně.

Zastupitelé tehdy odmítli parcely převzít především kvůli tomu, že velká část Ryšavého pozemků není zastavěná domy, a kvůli některým nedokončeným částem chodníků. Návrh nepodpořily například opoziční hnutí PRO! Ústí, KSČM a další. Materiál o převzetí pozemků se sítěmi a infrastrukturou ve Skoroticích čeká další projednávání 15. dubna.

„Vím, že město v minulosti vyjádřilo ochotu tyto parcely přijmout. Ale až v tom momentu, kdy budou vystavěny jednotlivé nemovitosti. Ústí nebude přejímat vystavěné sítě, když tu bude staveniště s těžkou technikou a podobně,“ vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011).

Převezmou jen část

Zároveň ale upřesnil, že současné městské vedení už předjednalo převzetí části parcel se sítěmi, kde už výstavba vilek kompletně skončila. Ostatní pozemky musejí počkat, až budou alespoň z větší části zastavěné.

V této podobě by návrh na převzetí nevadil komunistům. Původní návrh považují v podstatě za městskou investici do cizího majetku. „Jsme ochotni podpořit převzetí pozemků tam, kde už to je zastavěné a sítě budou sloužit lidem. O ostatní ať se majitel stará a udržuje si je na vlastní náklady,“ poznamenal zastupitel partaje Pavel Vodseďálek.

Podobně smýšlí i zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí). „Myslím, že tohle je cesta, kterou by se v tomto případě mělo město ubírat. Samozřejmě sítě musí být v perfektním stavu,“ dodal.