Nové trolejbusy zatím v Ústí jezdit nebudou. Dopravní podnik zrušil svou soutěž

Ústí nad Labem - Nákup nových trolejbusů se zdrží kvůli několika centimetrům.

Trolejbus s pomocným bateriovým pohonem zkoušeli před časem v nedalekých Teplicích. Foto: Deník/Roman Nešetřil

Městskou dopravu v Ústí nad Labem zatím neoživí poslední hit elektromobility, takzvané parciální trolejbusy vybavené baterií, díky které mohou část trasy jet bez napojení na troleje. Dopravní podnik města Ústí nad Labem si chtěl takových trolejbusů pořídit devět. Soutěž na dodavatele vypsal už na podzim, očekávaná cena činila přes 143 milionů korun. Podnik teď ale tendr zrušil.

„Stalo se tak z důvodu uložení od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedla mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Antimonopolní úřad věc řešil na popud výrobce SOR Libchavy, kterému se nelíbily požadované parametry nových vozů. „Zadavatel dostatečně neodůvodnil svůj požadavek na maximální délku trolejbusů, a mohl tak diskriminovat některé uchazeče,“ řekl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Dopravní podnik žádal vozy o délce 18 metrů s tolerancí 50 centimetrů nahoru i dolů. Jenže karosérie trolejbusu z dílen SORu je dlouhá 18,75 metru. O osudu soutěže tak nejspíš rozhodlo pouhých 25 centimetrů.

Do parametrů by se naopak vešli jiní výrobci karosérií, například Iveco nebo Solaris. Všichni výrobci spolupracují na výrobě trolejbusů se Škodou Transportation, která dodává elektrickou výzbroj.

Dvořáková postup podniku hájí tím, že požadované rozměry byly stejné jako u dříve vysoutěžených vozidel. Rozhodnutí antimonopolního úřadu o zrušení soutěže bylo nicméně pouze prvoinstanční a nenabylo právní moci.

Zvrátit ho mohl rozklad k předsedovi úřadu Petru Rafajovi, který také dopravní podnik podal. Na výsledek rozkladového řízení už ale dopravce nečekal a soutěž sám zrušil. Zdůvodňuje to tím, že i kdyby s rozkladem uspěl, smlouvu už by nestihl podepsat v původním termínu do 26. června.

Jak vysvětlila ústecká primátorka Věra Nechybová, zadání zakázky vycházelo z podmínek evropského dotačního programu ITI, ze kterého podnik nákup financuje. „Včera jsme to řešili s řídicím výborem ITI, který náš dopravní podnik požádal o úpravu podmínek. Výbor to projednal a schválil,“ vysvětlila primátorka s tím, že podnik zhruba do měsíce vyhlásí zakázku znovu s upravenými podmínkami.

Informaci potvrdil i ředitel dopravního podniku Libor Turek. „Zakázka by měla být dokončena v příštím roce, to znamená, že zpoždění by nemělo být větší než tři měsíce,“ upřesnil.

Nákup trolejbusů se váže i k opravě Benešova mostu, kdy budou jezdit v místech, kudy nepovedou troleje.

Dopravní podnik má podle výroční zprávy za loňský rok ve vozovém parku 71 trolejbusů, z toho 31 pochází z doby před rokem 2000, tři jsou ještě z 80. let.

Parciální trolejbusy se po českých městech začaly šířit v roce 2016, první objednávku učinil Zlín. Velké nákupy už uskutečnily či oznámily Brno, Plzeň, Pardubice nebo Teplice.