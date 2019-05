Na stará kolena zpátky do školních lavic! To je motto více než osmi stovek seniorů z Ústeckého kraje, kteří studují Univerzitu třetího věku (U3V) UJEP v Ústí. Jednou z nich je i 72letá Hana Pečivová ze Střekova.

„Univerzita mi změnila život. Právě tady ukončuji pátý cyklus, tedy desátý rok. Už jsem si podala přihlášku znovu,“ tvrdí seniorka, která se zaměřuje hlavně na historii členů průmyslnické rodiny Schichtů. „Předtím jsem o nich nic nevěděla, nyní se už rýpu jenom v nich. Šest let jsem chodila také na angličtinu, ale zanechala jsem toho, už to na mě bylo moc a mozek už to nepobíral. Kvůli němčině u Schichtů se mi to začalo všechno motat dohromady,“ popisuje s úsměvem Pečivová.

U3V nabízí kurzy cizích jazyků, umění a kultury, českého jazyka, fotografování, ekonomie, historie, náboženství, ale třeba i základů práce na PC, psychologie či zdravotnictví. „Celkem je v nabídce 58 kurzů s místem výuky v Ústí a dva kurzy v Kadani,“ upřesňuje vedoucí U3V Dana Masopustová.

Senioři dávají pozor

Jeden z nejnavštěvovanějších kurzů U3V vede ústecký historik Martin Krsek. Na jeho seminář Náš Ústecký kraj, který je zaměřený na regionální dějiny, chodí průměrně stovka studentů.

„Když popisuji zážitky z přednášení na univerzitě třetího věku svým kolegům, kteří vyučují klasické vysokoškoláky, závidí mi. Naprostá většina mých studentů totiž chodí do školy z toho důvodu, že je probíraná témata zajímají, při výuce jsou pozorní a aktivní. Pro mě jako pro historika jde o velice podnětné prostředí, protože v mnoha ohledech jsou to pamětníci. Mnozí z nich spolupracují s muzeem a jsou i dárci historických exponátů do naší sbírky,“ líčí Krsek.

Dalším inspirativním rozměrem výuky studentů U3V jsou podle jeho slov závěrečné práce. „Aby mohli studium uzavřít promocí, musí vypracovat diplomovou práci. Zadání se s nimi snažím konzultovat tak, aby téma mělo vždy nějaký přínos pro budoucí badatele. Právě paní Pečivová už dneska patří k předním znalkyním genealogie rodu Schichtů. Když přijede z této rodiny do Ústí návštěva, tak si ji vždy přizveme, protože se v rodinných vazbách orientuje nejlépe,“ doplňuje Krsek.

Utřivéčkaři, jak se seniorům na univerzitě říká, se podle mluvčí univerzity Jany Kasaničové zajímají doslova o všechno. „Vidíte je nejen v učebnách, ale také na lavičkách, v knihovně, docházejí na besedy, semináře, kulturní akce, které univerzita pořádá, shání si stále nové informace, dají si se spolužáky kafíčko v „Literárce“ a ještě stačí pravidelně nakukovat do Univerzitního knihkupectví. Mají svoje 'partičky', udržují přátelství i mimo hranice kampusu a chovají se prostě velmi společensky,“ popisuje Kasaničová.

Studují i děti

Momentálně končí dvouletý cyklus, kurzy probíhají do půlky června. Následně studenty čekají 21. června slavnostní promoce v prostorách ústeckého muzea. Kromě seniorů využívají možnosti studia také děti na tzv. Teen Age Univerzity UJEP. Od roku 2009 jí prošly stovky žáků a středoškoláků, kteří si vyzkoušeli studium na univerzitě jako běžní vysokoškoláci. Navštěvují matematické kroužky, fyzikální semináře nebo jezdí na exkurze. Také na ně čekají v červnu závěrečné promoce.

Jak se přihlásit?

Univerzita třetího věku (U3V) je určená pro lidi od 50 let. Přihlášky do kurzů dalšího dvouletého cyklu pro roky 2019 až 2021 je možné podat e-mailem, poštou či osobně nejpozději do 30. 8. 2019. U3V má tradici od roku 1994. Z původních 54 přihlášek do Ústí nad Labem se „Utřivéčko“, jak se Univerzitě třetího věku říká, rozrostlo na 860 posluchačů v Ústí a v Kadani.