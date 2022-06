„Veřejnosti nabízíme novou restauraci, moderní stravování. V provozu je každý den. O uplynulém víkendu 4. a 5. června jsme hostům například nabízeli asijské speciality,“ uvedla manažerka hřiště Nikol Wicherová. „Golf není pouze pro bohaté podnikatele, vyzkoušet si ho může každý. Zapůjčíme hole, označíme tréninkové jamky, přidáme zkušeného trenéra,“ doplnila.

Naznačovala jste velké změny v areálu. Co můžeme očekávat?

Do konce roku chceme upravit atrium, tam najdou svůj klid mladé maminky s kočárkem. Přidáme stojany pro cyklisty, dětský koutek. Na terase jsou nové pohodlné sedačky, zavezeme nové zboží. Chtěla bych zkusit sportovní dny, běh za golfem, kino, malý koncert. Do dvou let chceme upravit okolí u vodní plochy, lodičky, hausboty. Máme nové partnery, musíme vymyslet novou cenu pro hole in one (jamka zahraná na jeden úder - pozn. red.). Předchůdci dávali pivo, my zkusíme něco jiného, ale nové auto nečekejte.

Předpokládám, že jste sportovkyně, podnikat se nebojíte. Kdy jste převzala hřiště na Terasách?

Provoz jsme zahájili v lednu 2022. Hřiště jsem přebírala já, ale máme samozřejmě investora, který vlastní tři naše golfové resorty - Kešťany u Písku, Mnich u Jindřichova Hradce a Terasy v Ústí nad Labem. Já mám nad sebou ještě hlavní manažerku, která se stará o chod všech tří hřišť, ale vzhledem k velké vzdálenosti tu nemůže být každý den. Proto se o Terasy budu starat já.

A ten vztah ke sportu?

Ke sportu mám kladný vztah, golf sice nehraji, ale od dětských let jsem závodně běhala a lezla ve skalách. Studovala jsem v Ústí nad Labem UJEP, několikrát jsem běžela místní půlmaraton.

Když porovnáte hřiště v Písku a v Jindřichově Hradci se hřištěm na Terasách, co vám z toho vyjde?

Tady je krásná příroda, tam více lidí. Moc to zatím nechápu, ale snad to změníme. Život se musí prožít, ne prospat. Ráda tu uvítám cyklisty, koloběžky, pejskaře, procházkáře, běžce, šikovné děti i zvídavé seniory. Dříve tu prý byla malá vesnička Podhoří, dnes je tu golf, zítra třeba odpočinková zóna.

Všiml jsem si toho dřevěného srdce. To je vaše logo?

Na našich hřištích chceme, aby se návštěvník cítil příjemně, srdce je symbol lásky a přátelství. Nemusíte hrát, k pohodě postačí rozhovor s příjemnými lidmi, dobrá káva, nebo selfíčko na zeleném greenu.