Novinky v oblíbené Tisé: Parkoviště pro turisty a zateplování budov

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Co nejzásadnějšího se v obci Tisá změnilo během roku od poslední návštěvy Deníku? Ačkoliv se to nezdá, pravděpodobně se to změnilo hodně, alespoň tedy prozatím na papíře. Uplynulý rok byl totiž pro zdejší zastupitele a obecní vedení ve znamení tvorby zásadních obecních koncepčních materiálů.

Vyhledávaná Tisá za rok budovala hlavně infrastrukturu pro turisty | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Jak vysvětlil zdejší starosta Tomáš Kratochvíl, vznikla především studie zastavěnosti ploch určených v územním plánu k zástavbě. „Což jsou vlastně plochy pro stavbu čtyřiadvaceti rodinných domů. Vzniká též druhá změna územního plánu. Co je asi velmi důležité, zastupitelé schválili rozvojový program obce na roky 2021 až 2027,“ popsal. Právě tyhle dokumenty budou v příštích letech hrát zásadní roli v rozvoji Tisé. Počínaje infrastrukturou pro turisty a výstavbou pro bydlení konče. Co se infrastruktury pro turisty týká, o její nutnosti vlastně hovoří čísla samotná. „Návštěvu okruhů ve skalách máme stále zpoplatněnou. Počet návštěvníků roste, za rok 2015 jich přišlo 21 tisíc, ve 2018 to bylo 35 tisíc, loni a předloni nějakých 40 tisíc návštěvníků,“ pokračoval starosta Kratochvíl. Orlí hlavy i žabí korunky. Podzimní skalní město v Tisé vás nabije energií Obecní snahou ale je, ukázat další nádherná místa na území obce a odvést tam návštěvníky. Vznikly kvůli tomu webové stránky pro turisty ve třech jazykových mutacích. Na jaře se chystá otevření 2,5 kilometru dlouhé naučné stezky o historických místech a výhled na Tiské stěny – Selská cesta. Zdroj: DeníkV loňském roce se Tisá stala už poněkolikáté vítězem celostátní soutěže Zlatý erb. Za vzhled a fungování zodpovídá webmaster Aleš Pospíchal. Výsledky soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí zazněly v pondělí 20. září 2021 na slavnostním vyhlášení v Hradci Králové. Zúčastnilo se více než 400 obcí a měst ze všech 14 krajů České republiky. „V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězila obec Tisá, mezi městy byla úspěšná Jihlava, v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba zvítězila MČ Praha 2 se svojí encyklopedií," informovali pořadatelé soutěže Zlatý erb. Nejlepší obecní web má Tisá na Ústecku, rozhodla porota soutěže Zlatý erb Obec Tisá také dlouhodobě řeší projekty snížení energetické náročnosti obecních budov. Budova mateřské školy se dočkala zateplení, systému nuceného větrání s rekuperací, výměny zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody za tepelné čerpadlo vzduch-voda. Budova Obecního úřadu zateplení, výměny zdroje. Teplovodní kotel na tuhá paliva byl nahrazen systémem tepelných čerpadel. Byty ve svém majetku obec postupně inovuje a modernizuje vytápění. „Co se týká budov mimo majetek obce, pomáháme lidem se zprostředkováním výměny tepelných zdrojů v rámci kotlíkových dotací,“ poznamenal starosta Kratopchvíl. Také pro budovu základní školy v současné době připravují projekt snížení energetické náročnosti. Za svůj přístup v oblasti environmentální zodpovědnosti, energetické soběstačnosti i technologických inovací byla v loňském roce Tisá oceněna jako finalista soutěže Obec 2030, kterou pořádá Sdružení místních samospráv a zúčastnilo se jí na padesát obcí ČR.

