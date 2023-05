To potvrdila i trmická starostka Jana Oubrechtová. „Bude o deset metrů nižší a pravděpodobně ho budou na noc zhasínat, kvůli snížení světelného smogu. Jinak v rovině spolupráce jednání zatím žádná nevedeme. Co vím, už mají nabraný personál a zaškolují je v ostatních Bauhausech a provádí zemní práce pro úpravu komunikací. My jako město budeme mít daň z nemovitosti, ale přerozdělení daní doputuje do Ústí nad Labem, takový je zákon,“ poznamenala.

Co se zákaznické podpory týká, jednatel společnosti Bauhaus Petr Kočí poznamenal, že přehled o šíři sortimentu mohou zájemci už nyní získat v e-shopu na internetu. „Zde ale nemáme úplně všechny položky zobrazeny, tedy skladem na prodejně v Trmicích jich budeme mít ještě víc,“ vysvětlil Kočí. „V tuto chvíli sice neplánujeme u prodejny zastávku MHD, v případě zájmu ze strany zákazníků jsme ale připraveni toto téma do budoucna řešit,“ slíbil s tím, že obecně se snaží být seriózními partnery pro místní obyvatele i veřejnou správu.

„Jsme připraveni pomáhat s projekty, které budou přínosem, jako třeba naše aktivita sázení stromů tam, kde máme naše prodejny nebo třeba i jen každoroční pomoc při jarní výzdobě s balkonovými květinami,“ řekl s tím, že co se velké reklamní cedule týká, oproti původně prezentované vizualizaci kritiků jejího umístění bude ale násobně méně dominantní.

Petice proti obřímu poutači

Proti označníku totiž vznikla petice a její autoři na sociálních sítích používají fotomontáž, kde mezi kopci Českého středohoří dominuje velké červené logo společnosti, představující právě tento sporný poutač. K 9. květnu bylo pod peticí podepsán 834 lidí. Její autor Petr Zahrádka vyzval společnost, aby projevila odpovědnost a respekt k regionu, jeho obyvatelům i návštěvníkům a od umístění upustila. „Prvek, který není vhodný v Brně, není vhodný kdekoli jinde,“ uvedl o důvodech jejího sepsání Zahrádka.

Na otevření nového hobbymarketu se lidé těší. „Mě opravdu nejvíc zajímá, co tady bude k dostání. Určitě nepropásnu otevření, jsem zahrádkář a kutil. Nejlépe si při tom odpočinu. Kdo dneska ne. Jen mám obavy, abych na to při dnešní drahotě měl peníze,“ těší se například Ústečan Josef Novotný ze Střekova. „Hele, já fakt nedokážu říct, jak to bude s tou cedulí vypadat. Názor si udělám, až to uvidím. Nemůžu to kritizovat, ani chválit, když jsem to v reálu ještě neviděl,“ dodal.