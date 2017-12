Nový jízdní řád přináší nové spoje i moderní vagóny s klimatizací a internetem

Ústecký kraj - Nový jízdní řád pro rok 2018 začne platit už v neděli 10. prosince.

Novinky, ale i osvědčené vlakové spoje. To nabízí nový jízdní řád Českých drah (ČD), který začne platit už od neděle 10. prosince tohoto roku.

NOVÉ SPOJENÍ DO SASKA

Dopravce například přichystal nové spojení do Saska. „Nový přímý zrychlený vlak pojede od jara do podzimu mezi Ústím nad Labem, Drážďany a zpět,“ přiblížila mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

V provozu bude o víkendech a svátcích v době od 30. března do 28. října 2018. Souprava bude složená z pěti vozů. Nastoupit a vystoupit bude možné ve stanicích Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a poté až v Drážďanech. Cestující, který si naplánuje celodenní výlet do saské metropole, vyjede tři minuty po čtvrt na deset ráno a vrátí se sedm minut po půl sedmé večer.

Nechybí ale ani osvědčený zrychlený osobní vlak Vánoční kometa z Ústí do Drážďan. Letos jede opět během adventu o víkendech. Souprava o deseti vagonech bude zastavovat v Děčíně, Bad Schandau a pak opět až v Drážďanech.

Na své si přijdou i návštěvníci Českého Švýcarska. Turistický vlak z Děčína do Mikulášovic bude jezdit od 30. března do 28. října.

Už dříve slibovaný přímý vlak z Ústí nad Labem na Moldavu v Krušných horách však nevyjede. Ústecký kraj chtěl, aby vlak jezdil v příštím roce o víkendech a svátcích. Ale kvůli nesjízdnému úseku z Dubí od objednávky zatím ustoupil. Vlak až do obnovení provozu v tomto úseku nepojede.

„Je tam sesunutý svah, ale věřím, že nejpozději v polovině roku už budeme jezdit. Než aby lidé dvakrát přestupovali na autobus, raději jsme se rozhodli počkat,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

České dráhy také slibují ve vlacích v Ústeckém kraji řadu zlepšení. Starší vagony prý nahradí moderními, které jezdily například ve vlacích EC/IC z Prahy do Vídně nebo Budapešti.

UZAVŘENÝ SYSTÉM WC

„Cestující budou mít k dispozici velkoprostorový klimatizovaný oddíl, u vybraných míst s větším stolkem,“ popsala mluvčí Pistoriusová.

Vozy mají elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky, jsou vybavené informačním systémem, moderními nástupními dveřmi nebo uzavřeným systémem WC.

Regionální dopravu v Ústeckém kraji objednává hejtmanství, dálkové vlaky ministerstvo dopravy. Kraj mu přispívá na provoz jedenácti rychlíků v ústecké části trati. Počet takzvaných vlakokilometrů objednávaných krajem dosáhne 7,7 milionů.

V Ústeckém kraji pojede 985 vlaků, z toho 14 spojů EuroCity, 84 klasických rychlíků, 36 spěšných vlaků a 851 „osobáků“. Z toho 892 spojů na přímou objednávku Ústeckého kraje, na jehož linkách platí jednotné sazby integrovaného jízdného.

Změny v jízdním řádu v Ústeckém kraji

R15 Praha Ústí n. L. - Most - Karlovy Vary - Cheb: Starší vozy nahradí modernizované z vlaků EC/IC z Prahy do Vídně a Budapešti. R20 Praha - Děčín: ČD zařadí komfortnější osobní vozy 2. třídy typu Bmz s klimatizací. Zrušený spoj EN 476 Metropol nahradí v neděli nový vnitrostátní rychlík. Na trati 081 Děčín - Rumburk pojedou turistické sezonní vlaky v jiných časech v době od 30. března do 28. října o víkendech a svátcích. U spojů Děčín - Bad Schandau - Sebnitz zůstává stejný počet vlaků i rozsah dopravy. Na trati 087 Lovosice - Česká Lípa přibyl 1 pár vlaků v pracovní dny v poledních hodinách. Na trati 110 Kralupy n. Vlt. - Louny není objednaný jeden pár víkendových spěšných vlaků. Jinde zůstal rozsah zachovaný.