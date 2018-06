Nový jízdní řád, starý problém. Do Prahy se vlakem v noci lidé nedostanou

Ústecký kraj - Cestující z Ústeckého kraje se pozdního spoje do hlavního města nedočkají ani v roce 2019. Ústecká univerzita a město Ústí nad Labem chtějí postoj resortu dopravy změnit.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Nový jízdní řád, starý problém. Noční rychlík do Prahy nebude jezdit ani v období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019. Poslední vlakové spojení s hlavním městem budou mít Ústečané ve čtvrt na deset večer a další až brzy ráno.

To komplikuje život nejen lidem, kteří dříve tento vlak využívali k pracovním cestám, ale také studentům ústecké Univerzity J. E. Purkyně nebo zdejším divadelníkům.

Ústecký magistrát i hejtmanství Ústeckého kraje nový grafikon dosti rozladěně komentují a slibují, že ještě zkusí o zavedení spoje vyjednávat s ministerstvem dopravy, ale to si stojí na svém. Dokud se nepřesvědčí o jeho rentabilitě, vlak nevypraví. Do té doby lidem, kteří bydlí ve městech na trase vlaku, musí jako náhrada stačit nedělní rychlík, který z Ústí vyjíždí krátce po desáté a do Prahy přijíždí půl hodiny před půlnocí.

Ústecká primátorka Věra Nechybová a městští radní obdrželi kvůli zrušení vlaku řadu stížností. „Na můj dopis mi ale ministr dopravy Dan Ťok odpověděl, že má jiné priority. Cestující mohou napsat svůj požadavek na zavedení tohoto vlaku přímo ministrovi, aby si uvědomil, že prioritou jsou především občané,“ uvedla Nechybová.

Nejtvrději kritizoval nový jízdní řád ředitel ústeckého Činoherního studia Jiří Trnka. „Já už to skutečně považuji za drzost. Půlka souboru divadla bydlí v Praze, komplikuje nám to dost práci, protože herci pracují i jinde než v Ústí. Komplikuje to zkoušky, představení. Diváci mají potíže s dojížděním za námi, je to pro ně prostě složité,“ zlobil se.

Rektor UJEP Martin Balej potvrdil, že kvůli chybějícímu rychlíku s vedením města Ústí spolupracují na přípravě námitky ministru dopravy. Téměř dva tisíce vysokoškoláků totiž bydlí na trase z Ústí do Prahy.

„Fakt, že svoje studijní, pracovní, sportovní, kulturní nebo umělecké aktivity v Ústí nad Labem musí omezit tak, aby stihli poslední vlak do svého bydliště do 21:16, může významně narušit a omezit jejich studijní i osobní potřeby či plány. Taková omezení nepovažujeme za prospěšná, zvlášť v kraji, který usiluje, aby studenti v Ústí během studia zahájili svoje budoucí profesní, zájmové či rodinné životy a po dokončení studia neodcházeli,“ upozornil rektor Balej.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Jakuba Stadlera býval zrušený noční mezinárodní rychlík EN477 Metropol součástí grafikonu pouze kvůli tomu, že ho vypravovaly německé dráhy ve spolupráci se svým maďarským protějškem coby komerční spoj, který neobjednával stát.

„Pokud německá strana zrušila vlak kvůli nízké obsazenosti a neúnosně vysokým nákladům na tuto linku, pak logicky chybí mezinárodní cestující i na české straně. Vypravení pozdního večerního vlaku z Děčína do Prahy je bohužel stejně ztrátové s ohledem na výrazný úbytek tržeb,“ uvedl.

Jak upřesnila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová, spěšné vlaky provozují na objednávku kraje. „Pokud bude zájem o spěšný noční vlak ze strany objednatelů a v tomto konkrétním případě dokonce hned tří, tedy krajů Ústeckého, Středočeského a Prahy, a objednají ho, spoj zajistíme,“ řekla.

Jak vysvětlil náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek, všechno je o penězích. „Nejenže bychom to s Prahou a Středočechy museli složitě vyjednávat, ale museli bychom na to ještě shánět peníze,“ dodal.