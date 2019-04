Plánujete vyměnit starý uhelný kotel za nový na plyn či biomasu? Nejenom, že na něj můžete získat takzvanou kotlíkovou dotaci, dokonce lze požádat o bezúročnou půjčku na předfinancování.

Dotace bude od září přidělovat Ústecký kraj. Letos naposledy. Dosahuje výše 80 procent ceny nového kotle, maximálně dle jeho typu až 127,5 tisíce korun. Půjčku bude svým občanům přidělovat Ústí až do výše 200 tisíc korun.

Jak město, tak kraj na to dostanou většinu peněz ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). „Celkem 80 procent půjčky dodá fond, zbytek město. Peníze, které budou lidé splácet, nemusíme vracet. Podmínkou je, že budou použity na spolufinancování projektů z oblasti životního prostředí,“ uvedl náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS).

Podmínky čtvrté a poslední výzvy kotlíkových dotací projednají zastupitelé Ústeckého kraje 24. června, poté je hejtmanství zveřejní na úřední desce a krajském webu. Příjem žádostí začne 16. září. „Žádost bude možné podat pouze elektronicky,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Tuto praxi úřad zavedl, aby se vyhnul pokusům o zmanipulování pořadníku.

Zájemce o půjčku musí nejprve vyplnit dotazník a nejpozději tuto středu ho doručit na magistrát.

Dotazník je k dispozici na webových stránkách města. Přidělení půjčky je podmíněno jednak odesláním dotazníku, jednak schválením dotace. Bezúročnou půjčku bude žadatel splácet maximálně deset let, s nejvyšší měsíční splátkou dva tisíce korun.

„S výjimkou první splátky, která bude ve výši dotace proplacené Ústeckým krajem. Musím ale zdůraznit, že právě trvá průzkum zájmu o tuto bezúročnou půjčku. V případě, že se do něj nyní zájemce nepřihlásí, nebude možné mu půjčku poskytnout,“ informovala mluvčí Ústí Romana Macová.

Jak to vypadá, o půjčku by mohl být zájem. Například Ústečan Mirek Frühbauer o ni nejspíš požádá. „Mám po rodičích vilku a pořádný moderní kotel bychom s manželkou potřebovali. Určitě budeme žádat o dotaci. Ale těch 150 tisíc půjčky by se nám hodilo. Takový kotel je dost nákladná záležitost a do banky se mi fakt moc nechce,“ přiblížil.

Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo ministerstvo životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. „Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, navíc výhodnější podmínky pro jejich výměnu už nebudou,“ dodal ministr životního prostředí Richard Brabec.

Výše dotace 2019

Tepelné čerpadlo: 80 %, max. 120 tisíc. Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva): 80 %, max. 120 tisíc. Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva): 80 %, max. 100 tisíc. Plynový kondenzační kotel: 75 %, max. 95 tisíc Kč.