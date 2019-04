Platby mobilem či kartou. Omezení počtu černých pasažérů. To všechno by měl umožnit nový elektronický odbavovací systém (EOS) v ústecké MHD. Jeho instalace začala v říjnu a Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPMÚL) avizoval, že ho chce spustit už 1. ledna. Jenže máme duben a EOS stále nefunguje.

Přesto podnik slibuje spustit první funkce nového systému už během letošního května. Doufá, že cestující získají vyšší komfort a jednodušší cestování odpovídající současné době. K papírovým jízdenkám přibude několik nových možností elektronického odbavení, které dokonce jízdenky o něco zlevní. Za EOS bude podnik platit měsíční nájemné 192 tisíc korun bez DPH.

Do té doby musí podle ředitele DPMÚL Libora Turka cestujícím stačit dosavadní starý systém. „Používáme ho už dvě desítky let. Nechceme spustit jednotlivé dílčí funkce nového EOS bez stoprocentního ověření, že pracuje správně. Kdybychom to neudělali, negativní ohlasy by jen zbytečně vyvolaly nedůvěru cestujících. Teď právě dolaďujeme jednu z jeho funkcí, takzvanou Check in/Check out,“ informoval.

Deset procent dolů

Právě Check in/Check out bude první funkcí, kterou si mohou vyzkoušet cestující, kteří kupují obyčejné jízdné v hodnotě 18 korun s platností na 45 minut pro zónu 101 nebo v hodnotě 21 korun s platností na 60 minut pro zóny 101 až 121/122/171. Cena jednotlivých jízdenek v novém režimu odbavování oproti klasické papírové variantě klesne o deset procent. To znamená, že namísto 18 zaplatí cestující 16,20 koruny. V případě jízdenky za 21 Kč pak 18,90 Kč.

Projekt zdrželo také zahrnutí tarifu Dopravy Ústeckého kraje. „Není jednoduché ho správně zadat do systému a poté nastavit parametry tak, aby vypočítal správnou výši jízdného. Další zdržení projektu způsobilo vládní nařízení o slevách pro vybrané skupiny cestujících a nám nezbylo než nechat přepracovat už vytvořené tarifní jádro systému,“ popsala mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Ústecká opozice ale míní, že zavedení elektronického systému mělo přijít už před čtyřmi roky. „Jsem rád, že to je alespoň nyní. Budeme tak mít přesná data o pohybu a vytížení linek. Obnova vozového parku je v pořádku. Město by se ale mělo úplně odklonit od nafty i benzínu a přejít na elektřinu, plyn a vodík. Staňme se prvním městem v republice, které provozuje autobusy na vodík. Spolchemie ho má každý den pro sto autobusů. Alespoň jeden vodíkový autobus bych uvítal,“ poznamenal Martin Hausenblas (PRO! Ústí).

Zavedení moderní technologie do MHD patří ke klíčovým strategiím magistrátu, jak centru Ústí ulevit od dopravní zátěže. Neobejde se to ale bez dotací, jelikož cena za modernizační kroky dosahuje mnohdy i stovek milionů korun. „Zkvalitnění MHD je důležité, jelikož centrum se rozkládá v údolí a je přeplněné auty. Mým úkolem je hledat vhodné dotační tituly a několik dalších možností se začalo rýsovat,“ dodal náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).