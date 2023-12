Jak napsal ministr Rakušan, důvod k omezení silvestrovské pyrotechniky vidí v nezvyšování traumatu z dvou šokujících násilných činů spojených se střelbou, který republika zažila před Vánoci.

Labe v Ústí je stále na trojce, během dneška má ale kulminovat

„Tyto události se bolestně dotkly mnoha lidí a rodin osobně, nepřímo každého z nás. To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata, která po sobě tohle násilí zanechalo. Oslavit příchod nového roku lze i bez petard, dělobuchů a rachejtlí,“ apeloval.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického vrah zřejmě zabíjel hlavně proto, aby získal proslulost. „Aby se o něm dlouho mluvilo a lidé si jeho hrůzné činy pamatovali. To snad nechceme. Nejpádněji mu odpovíme, když se vrátíme k našemu běžnému životu a nenecháme si do něj zasahovat podobnými zločinci. Navíc občané v celé republice mají za sebou složité období a stejně komplikovaná doba je čeká,“ uvedl mimo jiné s tím, že v nelehké době přijde chvíle rozptýlení vhod a lidé snad přijdou na příjemnější myšlenky.

Novoroční ohňostroj v Ústí nad Labem.Zdroj: Miroslav Solař

„Já k omezení ohňostrojů vyzývat nebudu. My máme úctu k nevinným obětem. To, co se na sklonku roku stalo, s námi všemi hluboce otřáslo. V našem městě jsme z pietních důvodů zrušili vánoční program, sportovní klání, svěsili vlajky a svou účast projevili i osobně minutou ticha, památku obětí si budeme připomínat jistě dlouho.“

FOTO: Protipovodňová vana v Ústí nefunguje. Klapku ŘSD opraví, až voda opadne

Informaci o pořádání ohňostroje upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová. „Místo bylo pečlivě vybráno s ohledem na optimální viditelnost pro obyvatele města a s cílem minimalizovat shromáždění diváků. K ohňostroji si můžete naladit odpovídající hudební doprovod na rádiu Hitrádio North Music na frekvencích 102,8 a 106,2. Délka ohňostroje bude osm minut. Občerstvení bude zajištěno v Parku rodiny Schichtů od 14 hodin,“ sdělila.

Město zároveň upozornilo, že vzhledem k aktuální povodňové situaci je potřebné dodržovat bezpečnou vzdálenost od rozvodněné řeky a respektovat bezpečnostní doporučení meteorologů, vycházející z třetího povodňového stupně.

Ústečany rozhodnutí města rozdělilo na dva tábory. Jedni souhlasí, druzí ne. Například Ústečanka Petra Slunéčková na sociální síti Facebook napsala, že osobně má ohňostroje ráda. „Chápu všechny argumenty pro i proti. Teď by Ústí ale mělo řešit spíš zaplavenou protipovodňovou vanu. Ohňostroj klidně mohli z úcty k obětem přesunout,“ myslí si.

Naopak Karel Matiscsák výzvě ministra vnitra nevidí smysl. „Je to pár dní v roce, zvířata to přežijí a lidé taky. Ohňostroj je podle mě hezká věc a rovněž kvůli události na pražské fakultě nevidím důvod, aby se lidé začali chovat jak hysterky z Kameňáku. Je to akorát tak trapný, lidé se chtějí bavit, truchlit se může kdykoliv potom. Trošku zdravého rozumu bych poprosil do Nového roku,“ radil.

FOTO: Hasiči z kraje uctili minutou ticha památku pražského masakru

V Trmicích se naproti tomu konat ohňostroj nebude, ačkoli letos v lednu ho měli. „Není to kvůli ministrově výzvě, prostě jsme ho neplánovali,“ poznamenala starostka Jana Oubrechtová. Podobně není uveden v plánu akcí Chlumce či Chabařovic. „Jako obec ho také neplánujeme,“ dodal starosta Telnice Jan Doubrava.