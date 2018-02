Nový systém propojí parkoviště v Ústí a pomůže řidičům

Ústí nad Labem - Nová mobilní aplikace a proměnné značení navede řidiče na volná parkovací místa.

Přesvědčit řidiče, aby svá auta nechávali v městských parkovacích domech. To má v plánu ústecký magistrát. Chce toho docílit modernizací parkovišť pod Mariánskou skálou, v Zanádraží a U Jelínka.

Nejpraktičtější při tom má být možnost přes mobilní aplikaci InCity zjistit, kolik je kde volných parkovacích míst. Hotovo má být do konce září tohoto roku.

POMŮŽE INFOTABULE

„Na příjezdu do Ústí bude infotabule, která ukáže kolik volných míst je na hlavních parkovištích, jako třeba v Praze. Zároveň to bude propojené s aplikací InCity, která ukáže prostory uživatelem vybraného parkoviště,“ přiblížil náměstek primátorky Pavel Dufek.

Nový systém má propojit i ostatní zpoplatněná parkoviště v centru města. „Předpokládané náklady činí 3,7 milionu korun,“ informovala mluvčí města Romana Macová.

Kromě vyššího komfortu parkování si město od modernizace parkovišť slibuje i snížení dopravní zátěže či zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Vcelku pozitivně vnímá investici města například i opoziční zastupitel a architekt Jan Hrouda.

„Dobré to bude hlavně pro řidiče, kteří přijíždějí zvenčí, jako třeba v Drážďanech. Nebudou muset čtyřikrát objet náměstí, než najdou místo, kde auto postaví. Je to o efektivnosti provozu. Pokud by ale chtělo město ještě přitáhnout lidi do MHD, muselo by k tomu třeba i snížit počet parkovacích míst v centru,“ poznamenal Hrouda.

Co všechno projekt zahrnuje - mobilní info a proměnné dopravní značení o volných místech na městských parkovištích s naváděním řidičů na volné místo

- možnost centrální dálkové správy závorových systémů