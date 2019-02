Týdeník Ústecko vychází každé úterý jako příloha Ústeckého deníku. Od středy je na stáncích k zakoupení i samostatně a jeho součástí je také oblíbený TV Magazín. Každý týden nabízí mnoho zajímavostí z regionu: hlavní téma, velký rozhovor se zajímavou osobností, tipy na různé akce, sportovní perličky, čtení pro volný čas, soutěže a mnoho dalšího. Podívejte se, jaká hlavní témata přináší tentokrát…

Český červený kříž slaví sto let

Lidí, kterým pomůže či je něco užitečného naučí, jsou každoročně desítky tisíc: učí laiky první pomoc, propaguje dárcovství krve či pořádá ozdravné pobyty. Český červený kříž slaví letos v únoru 100 let od založení, podívejte se tedy s námi, kdy a jak organizace vznikla, a přečtěte si příběh člena z Ústecka. Kříži rudému jako krev jsme věnovali téma týdne. …

Zoo plánuje změny. Ústí na to bude muset najít peníze

Několik variant chovu slonů, možnost, že o ně město přijde, stejně jako by mohla přijít o orangutany. Ale také plánovaný návrat lachtanů, stavba lanovky a parkoviště. Nutnost rekonstrukcí a stavby nových výběhů za 300 až 350 milionů korun. To a další fakta vyplynula z generelu zahrady, který zpracoval a veřejně představil její ředitel Roman Končel. Dokument navrhuje několik možností modernizace a rozvoje této nejoblíbenější ústecké atrakce. S ředitelem jsme hovořili v rozhovoru týdne. …

A nechybí ani seriál Hasiči kolem nás! V něm představujeme dobrovolné sbory z našich obcí.

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na redakce.ustecky@denik.cz.