Dnes vychází nejnovější číslo Týdeníku Ústecko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Vychází nový týdeník! | Foto: archiv

Rozhovor: Dávat prostor různým názorům je normální

„Myslím si, že aktivní zapojování lidí do veřejného dění je to, co odlišuje demokratické země od těch totalitních. V těch něco takového není, v demokratických ano.“ říká jeden ze zakladatelů Děčínského fóra Jan Štefan.