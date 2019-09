Dnes vychází nejnovější číslo Týdeníku Ústecko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Loutky Míry Nebeského z Ústí mají až v Japonsku

Ústečan Míra Nebeský vyrábí loutky do celého světa. Například v Japonsku jeho dřevěná umělecká díla dostalo na jedné svatbě hned 27 hostů. „Musím z toho kusu dřeva dostat to, co je v něm zakleté,“ říká mistr řezbář.